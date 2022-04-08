Фейк-контент или заигрались

Как-то давно от Захара Прилепина в контексте разговора о юморе в общественном пространстве теперешней России услышалось: хватит смешить, насмеялись уже, тошно.

Тогда, помнится, показалось — чересчур. Смешное лечит, бодрит, отвлекает от невзгод и трудностей. Сугубая серьёзность, наоборот, сужает горизонты, гонит в депрессию.

Теперь же, глядя на бесчеловечные постановочные фейки, на кровь и смерть в качестве драматургических приёмов, так не кажется.

Уильям наш Шекспир давным давно изрёк: «Весь мир — театр. В нём женщины, мужчины — все актёры. У них есть выходы, уходы.»

Классик жил в суровые времена, без Фэйсбука и Тик-Тока, и смягчал нравы современников в том числе и комедиями. Исполнители его пьес напрягали связки, выкрикивая в зрительный зал свои тексты со сцены. Теперь достаточно прошептав в микрофон, быть услышанным миллионами.

Что мы слышим в динамиках и почему действительно не смешно?

Давайте вместе попробуем разобраться — как на постсоветском пространстве безусловное благое театрально-комедийное действо превратилось в орудие, едва ли не более губительное, чем оружие массового поражения.

И так, всем памятны кочующие с канала на канал и имеющие неприлично высокие рейтинги передачи «Аншлаг», «Кривое зеркало», с вариациями.

На наши экраны залетали и аналогичные юмористические приветы из соседней страны. Одна такая программа, «Квартал 95», привела фронтмена в президенты соседей. Со сцен и экранов комик Зеленский вышучивал нас. Сперва казалось, безобидно… Непрезентабельный юмор, зачастую ниже пояса, показался его производителям оптимальным механизмом управления населением. Принялись шутя управлять и своим государством. Дошутились.

Теперь вот пользуются режиссёрско-актёрскими наработками изготавливая кровавые фейки.

Старику Шекспиру и во сне такой успех его начинания не виделся — прямые его потомки рукоплещут постановкам театра смерти на Украине. Но ведь не смешно, а действительно тошно.

Давайте поосторожнее с сатирой и юмором. Слишком острое лезвие в военные времена. А от депрессии, пожалуй, иногда рюмочку выпить. Тем более что соседи всё равно непрестанно шутят о нашем беспробудном пьянстве.