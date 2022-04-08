Отдавая должное

Владимир Жириновский. Человек — эпоха. Однозначно.

Много-много разных ещё слов просятся, но не в этот день.

Про те, которые в этот день говорить можно, нужно и их говорят.

Да, яркий харизматик. Да, удивительный талант оратора и политического актёра, да, человек обладал лихой наглостью публичного эпатажа. Да, говорил многое из того, что сбылось. Кое-что, к сожалению…

Из безусловных заслуг — активное его участие в профанации института современного парламентаризма.

Именно Владимир Вольфович своей мастерской клоунадой и уникальной способностью к политической пластичности привёл сегодняшнюю Думу к состоянию разумного компромисса — Россия демонстрирует наличие у себя представительского органа, но орган этот не превращается в подобие польского Сейма, не мешает государству жизнедействовать, послушно голосует и ратифицирует. Это во благо Родине.

Все слова о уме Жириновского правдивы. Можно предположить, что он преотлично знал о невозможности коллективного управления чем либо и талантливо и придумисто руководил своей партией.

Чуть-чуть коробит, что за печалью боевых потерь, разогнана такая тризна, но это так, поскрипывание.

Покойтесь с миром, Владимир Вольфович! Земля Вам пухом!