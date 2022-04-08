Интересно, заявления и комментарии, периодически исходящие из уст наших особо активных и разговорчивых чиновников, которые любят их давать на публику, то ли абсолютно не соображая, как эти заявления ею воспринимаются, то ли наоборот, предельно ясно отдавая себе отчёт в том, что и зачем они делают — это что? Случайность? Совпадение планид в астральных высотах? Глупость? Болтливость? Недержание речи, ставшее профессией? Попытка повлиять на ситуацию в пользу тех, кто стремится… Оставим анализ того, к чему эти люди стремятся для тех, кто будет ими предметно и непосредственно заниматься в компетентных органах. Благо, команду сверху в данном случае можно сразу исключить. Там, наверху, не самоубийцы сидят. И уж точно не идиоты. Там что говорится, то говорится всерьёз и с полным пониманием намечающихся перспектив.

Всё то же самое, но умноженное на десять, касается интервью и душеспасительных бесед чиновников с представителями иностранной прессы. Как там в первоисточнике сказано, насчёт того, что «Вначале было слово»? Сказываются слова, произнесенные и написанные, на судьбах стран и людей. Ой, как сказываются. Одна и та же вещь, в зависимости от того, кем, каким тоном и при каких обстоятельствах она была произнесена, может привести человека на плаху или оставить на коне, возвысить его или низвергнуть с какой угодно высоты в самую мрачную и глубокую пропасть. Особенно во времена военных испытаний, когда всё окружающее воспринимается людьми во сто крат острее. Именно поэтому, когда говорят пушки, музам лучше помалкивать. Тем более, что люди, более или менее терпимые в мирное время, на косяки которых можно просто не обращать внимания, во времена военные выбешивают на раз.

Говорил же Козьма Прутков, что если есть у человека фонтан, так и пускай он его заткнёт. Хороший, между прочим, совет! Сказано древними мудрецами, что Г-дь даровал человеку два уха и только один рот, дабы намекнуть на двойную работу ушей, по сравнению со ртом. А то ведь ненароком и онеметь можно — и не надолго, а навсегда. Чего только человечество для укрощения излишне разговорчивых персонажей не придумало! И языки им калёными клещами вырывало, и рты свинцом заливало, и, чтоб не мучились, по хорошему и доброму — через гильотину, лишало их возможности речи сомнительные и прельстительные держать и торг с врагами отечества вести. Но, как впечатал навеки в отечественный политический фольклор покойный Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Может, кадры менять пора? Самое время — и повод есть хороший…