Зеленский командует Европой

Вот что порадовало — и явно не в последний раз, так это та детская непосредственность, с которой украинский президент и его команда Европой командуют. Раздают оценки, чего-то требуют, на чём-то настаивают, в чём-то упрекают… Тот же Орбан от Зеленского огрёб по полной программе за то, что шагает не в ногу со всей прочей Европой по части отношений с Россией, не разрывая с ней связей, покупая у неё энергоносители — да ещё и согласившись платить за них в рублях, строя у себя атомную станцию, которую в Венгрии возводит «Росатом» и вообще из-за таких «мелочей», как состояние венгерской экономики отказывается плясать под украинскую дудку. Недружественная, оказывается, Венгрия по отношению к Украине страна. Совсем с Россией за Киев не хочет Будапешт воевать. Все европейцы, кроме сербов и венгров хотят, а те — хоть тресни, отказываются, хоть кол им на головах теши. Ну, Зеленский примерно этим заниматься и пытается. Очень настырен, сокол ясный!

При этом из его сознания, находящегося в каком-то странном, вечно затуманенном и изменённом состоянии, явно напрочь выветрилась память о том, как ровнёхонько в его президентство Киев открыл сезон охоты на живущих в Закарпатье мадьяр, в грубейшей форме в приказном порядке велев Орбану не вмешиваться в их судьбу и пригрозив, если Венгрия попытается защитить их права разговаривать и учить своих детей на родном языке, уничтожить всю её армию силами одной украинской дивизии. И даже указал, какой именно. Теперь, правда, дивизии этой то ли больше нет, то ли она сильно занята в других местах и ей, как и Зеленскому, не до того, чтобы с Венгрией воевать. Теперь пан украинский президент по миру носится, денег и оружия со всех состригает и на Россию натравливает. И для этого ему и Венгрия сгодится. А то наплевал мадьярам полный колодец, а теперь ему, бедному, они из него водицы испить не дают! Такие странные люди… Он к ним со всей душой, а они только про свою промышленность и думают, эгоисты.

В принципе — нормально. Чего ещё от Зеленского и его укров ожидать? Наглее наглого ребята. Как он двух нацистов с собой в греческий парламент выступать захватил, вызвав тем самым неимоверный скандал? Как его «посол» в Германии местных политиков гоняет, напрямую указывая, что те должны или не должны делать, на что в отношениях с Москвой имеют право, а на что нет? Оказывается Германия теперь имеет своего то ли гауляйтера, то ли генерал-губернатора, то ли наместника и это нежданно-негаданно плохо воспитанный и на редкость хамоватый украинский посол. Охренеть, какое счастье! Именно для этого, судя по всему, Горбачёв и Ельцин оттуда советские войска выводили… Закрадывается подозрение, что новой сверхдержавой, вдогон к Соединённым Штатам Америки, будет вовсе не Китай, а Украина, от которой этого ожидать было ещё недавно совершенно невозможно. По крайней мере, ведёт она себя именно так. Скоро всех в Европе по струнке поставит и приучит к своим бандеровским речёвкам по утрам вместо традиционной молитвы. С них станется…