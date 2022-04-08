Выступление Михаила Борщевского на конференции ВШЭ

Порадовало выступление Михаила Борщевского на конференции Высшей школы экономики, в котором он предупредил об ожидающем Россию КОЛОССАЛЬНОМ росте коррупции, поскольку предупредить её, согласно нему, могут только «развитие гражданского общества и политической конкуренции», а «чем государство сильнее, тем в нём коррупции больше и никакими расстрелами её, как показал пример Китая, не остановить»… Если один из наиболее интегрированных в нашу государственную систему системных юристов-либералов, выступая в генштабе всей нашей нынешней коррупции, гнезде «реформ», фактически похоронивших российскую науку, образование и массу отраслей отечественной промышленности, беспокоится насчёт будущего пути развития страны, значит с ней всё будет нормально. Это ей практически гарантировано.

Разумеется, коррупция была, есть и будет. И в Китае. И в Монголии. И в Турции или Японии. И в СССР она была. Но такой, как в годы расцвета гражданского общества и политической конкуренции, в России, начиная с 90-х, её отродясь не было. Поскольку всё это пресловутое, столь любезное сердцу М. Б. гражданское общество со всей его политической конкуренцией ничем, кроме прикрытия мегаворовства и самой наглой, но чертовски прибыльной коррупции, не было. Кому, как не Борщевскому, на глазах которого происходила и приватизация, и залоговые аукционы, и битвы олигархов всех поколений, и распил всех мыслимых и немыслимых бюджетов на всех уровнях, это знать. Но это были вороны его стаи, их он клевать точно не будет. Впрочем, от него этого никто и не требует. Что до его прогноза в стиле Троянской войны, Кассандра — она и есть Кассандра, какого бы она ни была пола…

Чего ещё ждать от человека, расцвет годов которого пришёлся на эпоху, которая закончилась? И ведь он не один такой. Смотрит последний мамонт на тундру, а там вместо сухой степи — болота, озёра и на горизонте тайга прорастает. Ни корма, ни ландшафта привычного, любимые места не посетишь и знакомые поредели… Новую жизнь он не знает, новых соседей заранее терпеть не может и подозревает их во всех грехах, да и элементарно — не прокормишься. Какой уж тут оптимизм? Опять же, если перестать говорить аллегориями и вернуться к конкретному Михаилу Борщевскому, адвокату и записному системному либералу, он, к примеру, всегда был противником смертной казни, а теперь её с высокой степенью вероятности вернут — и правильно сделают. И население это только одобрит, поскольку оно в реальной жизни существует, где без неё никак не обойтись.

Оно, население это, изначально насильной европеизации российского законодательства до крайности не одобряло, а тем, кто на него, как на быдло посматривая, её проводило, ломая страну через колено, теперь что делать? Начальство раньше на европейские ценности его советники, включая самого Борщевского и всех его коллег старательно ориентировали, а теперь какая ему от тех ценностей радость? Так что пойдут они на поводу жизненной практики и своего электората, а не отвлечённых иностранных теорий. И что теперь поборникам этих теорий делать? Скорбеть и доживать своё на обочине меняющейся жизни? Приспосабливаться к новой эпохе — возраст не тот. Да и не хотят они ни к чему приспосабливаться. Так что, пускай скорбят, пока есть где. «Вышка» же ещё не сдулась до своих естественных размеров и даже конференции проводит. Отличное место для плача Ярославны по ушедшим временам!