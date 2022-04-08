Курс рубля к доллару опустился ниже 75. При этом на максимуме он был 120. И это при том, что в США просто санкции против России сменились “адскими” санкциями, а в Европе обсуждается уже пятый антироссийский санкционный пакет, причём с этим возникли большие проблемы, поскольку на Москву все принятые в отношении неё ограничительные меры особо не действуют, а вот по тем, кто их принимает, бьют более чем ощутимо. Так что и США, и европейцы, и все их союзники вынуждены делать из этих санкций изрядные исключения, а то выходит, что они сами себя разоряют и гробят собственные экономики. Уголь, нефть, газ, удобрения, зерно, растительное масло и много чего ещё, поставляемое на мировой рынок из России, как выяснилось, нечем заменить не только немедленно, но даже в среднесрочной перспективе. Хотя разговоров об этом было столько…

Что там Байден совсем недавно говорил насчёт 200 российских рублей за доллар? Впрочем, Обама тоже в своё время изрядно отоспался на нашей “региональной державе с разорванной в клочья экономикой”. Интересно, кто-нибудь сейчас в Соединённых Штатах эти прогнозы вспоминает? Впрочем, их наверняка вспомнит Трамп, когда придёт время предвыборной схватки за Белый дом. Он вообще человек памятливый, так что уколоть своих конкурентов всеми теми глупостями, которые они в отношении России наговорили и наделали, не преминёт. И ведь это ещё Америка и её союзники всерьёз с Китаем не сцепились, притом, что их столкновение заранее анонсировано и едва ли не сроки его начала назначены. А вот это будет потрясение, так потрясение. Не зря сегодняшний Китай совершенно справедливо называют “мастерской мира”. Но драться с ним американцы намерены всерьёз, так что взрыв и коллапс нынешнего мироустройства неминуем.

Пока выходит так, что чем больше на нас и нашу экономику давят, тем крепче и устойчивей себя чувствует рубль. И это притом, что страна наша ведёт масштабную войну, и не с Украиной, а де-факто со всем западным блоком, который за ней стоит и сражается с Россией на украинской территории, украинскими руками и за счёт жизней простых украинцев. И притом, что более половины отечественных золотовалютных резервов конфискованы или заморожены. Укрепление рубля для мегаэкспортёров и обслуживающих их интересы экономистов плохой знак, но для населения, которое, вообще-то, ещё и электорат – самый, что ни на есть хороший. Исключительно любопытная ситуация. Жалко, конечно, что ни в американском, ни в европейском, ни в японском, австралийском или украинском руководстве она никого не радует, но что поделать. Всем в этом мире не угодишь!