Большой патриот

Интересно, на, чём основана оригинальная идея о том, что Иван Ургант является «большим патриотом» России, высказанная Дмитрием Песковым? Не исключено, что публика, скептически относящаяся к нашим «деятелям культуры» и «звёздам шоу-бизнеса», которые потеряли её симпатии, выступив против военной операции России на Украине и начав размещать в своих сетях и СМИ символические чёрные квадраты, как знак её осуждения, просто чего-то не понимает и не знает о нём? С виду — весёлый жизнелюбивый раздолбай, до крайности далёкий от жизни, как и весь наш полусветский бомонд. Торчит в прайм-тайм на телевидении, вечно отсвечивает одной и той же немного усталой улыбкой, шутит устало и давно уже не очень смешно, зарабатывает хорошие деньги — и с виду всё. А на самом деле…

Наверное Ургант втайне от всех, никому об этом не рассказывая, потому что он на самом деле чертовски скромен и хорошо воспитан, ведёт скромнейший образ жизни, а все свои изрядные гонорары перечисляет на инвалидов, больных детей, одиноких стариков и бездомных животных. Или на борьбу с терроризмом, просветительскую деятельность, науку, медицину и образование. Борется с несправедливостью и отстаивает невинно пострадавших, спасая чужие жизни и репутации. Или с наркоторговлей и браконьерством, сплошь и рядом рискуя собственной жизнью, чтобы помогать другим. Наверное… Жаль, что этого никто не знает и никогда не узнает. Наверное он, не покладая рук спасает от алчных «хозяев жизни» историческое наследие и родную природу и тратит на это всё своё свободное время, все связи и все деньги. Тоже втайне.

А может быть он, как человек исключительного патриотизма, не покладая рук и не беря за это денег носится по гастролям по горячим точкам, от Донбасса до Карабаха. Выступает миротворцем. Спасает заложников, заменяя их собой и рискуя собственной жизнью. Работает по ночам медбратом в «красных зонах» коронавирусных больниц. Снарядил за собственный счёт танковый полк или эскадрилью, как делали артисты в войну. Выплачивает именные пенсии тем, кто был искалечен, сражаясь за родину и их вдовам и сиротам. Наконец, пытался уйти в армию добровольцем, чтобы лично сражаться с нацистами на Украине, плечом к плечу с тем же Кадыровым, но его туда просто не взяли: здоровье не то… В чём, чёрт возьми, патриотизм Ивана Урганта?! Может быть это хоть кто-нибудь, кроме Пескова это знает?

Хотя, откуда. Истинный современный патриот отечественного разлива скромен… как Ургант. Никогда про него так не подумаешь, а на самом деле он ого-го! Просто народ наш больно сер. Не понимает он такого патриотизма. Всё ещё само это понятие замшелыми традиционными мерками меряет. А на самом деле патриотизм, по крайней мере у начальства и ближнего круга его челяди — он вон какой! Сложный. Сразу его, под дорогими костюмами и за дорогущими часами, в люксовых машинах и виллах, на зарубежных курортах, океанских яхтах и частных самолётах и не распознаешь. Всё-таки не стоит народ наш ни своего начальства, ни его обслуги, творческой и не очень. Не ценит их. Не понимает своего счастья, наблюдая их на телеэкранах. Вот его, народ этот, периодически учить тому, кто в стране настоящий патриот, и приходится. Сам-то он никак не сообразит…