Покер политики и войны

Сам я не картёжник, предпочитаю нарды, но ребята рассказывают, что в покере в итоговой комбинации участвует только пять карт. Все разновидности имеют общую иерархию, а если оппоненты собрали равноценные комбинации, то победителя определяет наиболее высокая карта. Конечная цель игры – собрать выигрышную комбинацию или вынудить соперников прекратить игру. Игра эта идёт с полностью или частично закрытыми картами.

Как, на мой взгляд, политический или военный покер разыгрывается здесь и сейчас.

Первое. За игорным столом собрались очень разномастные игроки. В том смысле, что квалификация у всех очень разная. Игрок П (сами догадайтесь кто имеется ввиду) обладает опытом таких игр, спокоен, выдержан. Он играет на всё, осознаёт это.

Игрок Б (Байден) тоже достаточно опытен и тоже поставил на кон многое, но последнее время уму упорно идёт не та карта. Он нервничает, много болтает за столом…

Игрок Зе (тоже догадались) играть не умеет, он вообще не понимает конечного смысла игры. Зе пытается играть вместе с игроком Б, рассчитывает на его помощь, но незнание элементарных правил ставит его в заведомо проигрышное положение.

За столом ещё присутствуют игроки, но в основном картёжная шушера и разного рода шулера, играющие по мелкому. Таким образом основные игроки П и Б.

Второе. И политика и война предполагают азарт и фарт. Игрок П безусловно фартовый, в чём трудно упрекнуть Б.

Как лягут карты у игроков, можно только предполагать. Очевидно, что и у П и у Б — стрит, но кто и как пойдёт, кто вскроется первым, неведомо. Наблюдаем со стороны, в игру нас не берут, что и правильно.

Болеем мы, во всяком случае, большинство из нас, за П. И помочь ему можем лишь тем, что не станем говорить под руку.