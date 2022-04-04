Большая буча

Ну и еще одно элементарное соображение насчет пиар-удара, которым РФ очень шаблонно, и все же профессионально — ничего нового, но работает же, — приложили лицом об стол.

Наша армия, а заодно и вторая наша армия, донецкая, уже месяц контролируют десятки городов юга и востока — Херсонская-Запорожская-Донецкая-Луганская-Харьковская область.

Никакого железного занавеса там нет. Так, по некоторым из этих городов бегают проукраинские демонстрации, которые успешно организует Киев, и это значит, что обмен информацией между центральной властью и ее политактивом «в оккупации» происходит свободно.

И что же вы думаете? Ни одного сообщения о массовых расстрелах.

Казалось бы, ну хоть на словах, ну хоть изобразите что-нибудь этакое, кровавое, как невинноубиенный Аркадий Бабченко в свое время, — но нет. Тишина.

Русские агрессоры самым коварным образом не убивают и не убивают в Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Энергодаре etc. десятки и сотни мирных жителей, а если и убивают, то делают это в режиме такой глубокой тайны, что украинские активисты даже и не знают, что рядом с ними происходит такое.

Зато в райцентре Киевской области, откуда агрессоры ушли и пришла Украина — надо же, сразу образовались эти жертвы. Там — и только там.

Ну просто так получилось, наверное. В южных губерниях наша армия добрая — или, допустим, умеет следы заметать, — и даже чеченские отряды, которых все так боятся, не дали на себя ни одного материала с компроматом, который могла бы распространить либеральная интеллигенция, — зато на севере собрались сплошь Чикатилы и полковники Курцы.

Сорят трупами так, как даже ВЧК 1919 года не имела обыкновения делать, ей все-таки хватало тактичности их где-то закапывать по ночам.

А если серьезно, то степень погруженности интеллигентных людей в самую примитивную военную пропаганду — невероятная.

На этом фоне наши русские патриоты, не далее как несколько дней назад страстно разоблачавшие фальшивую информацию о наших пленных и раненых, якобы оскопленных украинцами, что не подтвердилось, — выглядят благородно и грустно, куда им фабриковать настоящую боевую шнягу, им это не дано.