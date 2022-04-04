Междоусобная борьба между украинскими олигархами

До крайности интересно следить за размышлениями компетентных носителей информации в украинской блогосфере. Скажем, они сейчас там дискутируют расклад междоусобной борьбы между местными олигархами, особенно двумя ситуационными альянсами: Коломойского и Ахмедова с одной стороны (активы изрядно покоцаны в рамках российской спецоперации) и Порошенко с Пинчуком (активы которых пока практически не пострадали), с другой. По мнению украинских мудрецов именно в этот хитрый пасьянс вписывается появление на странном российско-украинском переговорном направлении ещё одного олигарха, только российского — Абрамовича, сиявшего в Стамбуле, аки ясно солнышко. Аж завидно становилось, до чего оптимистичный человек!

В случае успехов в организации «Минска-3» (или «Стамбула-1»), вполне может прокатить заодно и идея Порошенко, каким-то образом уйти от ответственности за начальный период гражданской войны на Донбассе, трагедию в Одессе и невыполнение в период его президентства «Минских соглашений». Что до Зеленского, тот за время своего президентства обогатился и отпиарился на мировом уровне до крайности. Он, правда, продолжает строить из себя непонятно кого, но по мнению тех же укро-олигархов, просто «мальчик хочет уйти красиво». А уж чего этот его «красивый уход» будет стоить Украине, президентом которой он, вроде бы, пока является — вопрос особый и его он явно не волнует от слова «совсем». Ну, впрочем, по нему и всей его команде оно и заметно.

«Схематоз» такого рода, буде он и в самом деле сейчас реализуется, многое объясняет, хотя остаётся открытым вопрос о тех членах отечественной политической элиты, которые стоят «за кадром». Как и о том, случайно ли оказался именно в Стамбуле, «проездом, в ожидании утренней лошади», Чубайс, к которому у наших компетентных структур возникла масса вопросов по формированию на Западе санкционных списков российской элиты, в которых лично его (и ещё нескольких виднейших её представителей из числа высшего руководства российского финансово-экономического блока), как ни парадоксально, нет, хотя, судя по всему, они там должны были присутствовать в первых рядах. Как говорила Алиса у Кэрролла, попав в Страну Чудес: «Всё страньше и страньше! всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее!»