Стамбул. Снова на те же грабли?

Сбылись худшие ожидания и опасения, которые превалировали в рядах всех тех, кто хоть что-то понимает в политике (особенно в отечественной политике, алчной, продажной, на редкость тупой, безграмотной и беспощадной), с того момента, как параллельно с военной операцией российской армии на Украине ни к селу, ни к городу начались переговоры с её действующим руководством — тем самым, которое теоретически должно было быть в ходе неё денацифицировано. Тем более, что всё более и более странные заявления по-поводу целей и задач этой операции, доносившиеся с самого верха, насчёт того, что Россия будет делать на Украине и чего она там делать не будет, бодрившие украинское начальство и его союзников до крайности и повышавшее их готовность биться против России до последнего украинца, заставляли тех, кого эта тема в нашей стране всерьёз затронула, спрашивать себя: начальство само хоть понимает, что его ближнее окружение несёт?!

Назначение на пост главного переговорщика Мединского с его до крайности устойчивой негативной репутацией (таких вообще наверху до крайности много — коллекционирует их Первый из каких-то своих странных, никому неведомых соображений, что ли?), с одной стороны было явным троллингом, адресованным команде Зеленского, с другой — заставляло подозревать, что переговоры эти — суть пустопорожняя показательная говорильня, рассчитанная на демонстрацию готовности России к диалогу. Благо, наличие рядом с Мединским Слуцкого и Фомина, вроде как гарантировало, что особо большого вреда бывший министр культуры на новом для него дипломатическом поприще принести не сможет. Что, однако, не сбылось. Поскольку вред неожиданно был нанесен, причём огромный. Своим выступлением в Стамбуле российский экс-министр отменно помог Киеву и Вашингтону, а также порадовал и изумил до крайности турок, которые такого эффекта от своих посреднических усилий никак не ожидали.

Одновременно он вверг в холодное бешенство и мятежные настроения всех, кто в России искренне поддерживал Путина, ошеломил и обескуражил тех, кто с нами в этом мире ещё считается и нам сочувствует, а уж до какой степени тех, кто в нашей стране действующего российского президента на дух не переносит, типа Навального и его сторонников воодушевил, и не передать. И, к сожалению, всё то, что сказал выступавший вдогон Мединскому Фомин, в обычном режиме — специалист высокого класса, никак впечатления не исправило. Скорее усугубило, и очень сильно. Однозначная реакция внутренняя и внешняя: новый Хасав-Юрт на подходе и именно к нему выступавшие в Стамбуле готовят общественное мнение. То ли и впрямь Россия выдохлась и потери у неё бешеные, то ли начальство, которое рассчитывало совсем на другое, взглянуло на ситуацию без розовых очков, сквозь которые ему его никуда не годное и насмерть несменяемое ближнее окружение вечно мир демонстрирует, и ему перспектива развития событий не понравилась.

Воевать надо всерьёз, по принципу «всё для фронта, всё для победы» и так же всерьёз, на износ и на конкретный результат работать, а не имитировать годами бурную деятельность. А в качестве приза — что? Денацифицированная и демилитаризованная Украина? Так, а кому она, в самом деле, и на кой чёрт в начальстве сдалась?! Как, кстати, и все прочие республики бывшего СССР. Да, говоря по правде, и Россия, которая ни зачем, кроме извлечения изо всех её щелей денег почти никому из тех, кто ею командует, не нужна и неинтересна. Заметно по всем, происходящим на её просторах и в её окрестностях, в том числе на Донбассе, в последние 30 лет процессам. Объясняй, что именно хотел сказать Мединский, не объясняй, ссылайся на то, что его неправильно поняли, не ссылайся… Причём, весь мир его понял совершенно однозначно, как то, что сливают армию, войну сливают и Россию в очередной, невесть какой раз продают и кидают, но это, оказывается, понимание было неправильное. Так что теперь его по всем каналам поправляют, как могут (правда, оно никак не подправляется)…

И тут мы возвращаемся к фигуре Романа Аркадьевича Абрамовича и его роли в происходящем вокруг Украины. Абрамович со всеми его активами, яхтами, домами и футбольным клубом, не просто олигарх и не просто долларовый миллиардер. Он неотъемлемая часть «Семьи» — и не самый последний в ней человек. Тем более, что его бывшего патрона Березовского больше нет и он совершенно свободен от его давления, а к Первому он показательно лоялен, на чём уцелел и поднялся, когда БАБа, МОСТ, ЮКОС и тех, кто сдуру к ним примкнул, зачищали. Причём он не был худшим из них. Ну, да — все его соглашения были временными. Но само время таким было. Не кинул — тебя кинули. Не съел — тебя съели. Да, судя по всему таким оно и осталось. При этом всё, чем он интересовался — были деньги. И, судя по его появлению в Стамбуле, чем-то серьёзным он и его команда под завершение переговоров с людьми Зеленского, собрались на Украине разжиться. Марганец? Ферросплавы? Ещё что-то, столь же крупное? Благо, он же сам не под санкциями…

Монетизировать войну — изобретение в нашем политикуме как раз Березовского, в связи с Первой Чеченской. А Роман Аркадьевич, как все помнят, годами рядом с Борисом Абрамовичем находился и всё, что тот когда-то придумал, освоил превосходно. Тем более, что напрочь был и остаётся лишён собственных политических амбиций. Чукоткой он не по своей инициативе занялся и, кстати, много для неё сделал. Да и кровожадности у него, в отличие от БАБа не было. Крови не лил, конкурентов не заказывал. Даже не чужд был меценатству. Но при этом твёрдо и последовательно оставался сторонником старой американской поговорки: “Наш бизнес — только и исключительно бизнес”. Ничего личного! Ну и, как назло, вспоминается придорожный рекламный плакат на правительственной трассе, из надписи на котором страна впервые узнала его имя. «Рома думает о семье. Семья думает о Роме. Поздравляем. P.S. Рома выбрал классное место». И его фото. Помнится, тогда это Гусинский съюморил, что для него в итоге плохо кончилось.

Соответственно, вариантов происходящего несколько, причём некоторые из них вполне могут развиваться параллельно. Первый. Переговоры группы Мединского с укрорежимом и его до крайности неудачное, чтоб не сказать много резче, выступление в Стамбуле — часть какого-то мудрого, но скрытого от глаз публики плана, который ретивый чиновник не понял и решил забежать вперёд того, что ему было отмеряно. Ну, и забежал, как умел — исключительно глупо, но отработав тему уверенным голосом…

Второй. Наступление под Киевом и Черниговом пока просто отложено: войска нужны в другом месте. К примеру, на Донбассе, чтобы с тамошней группировкой ВСУ покончить. Или, чтобы встретить поляков, которые и на Украину, и на Калининград собрались. А то и не только их. Третий. Саботаж «семейного» клана и попытка под сурдинку урвать своё с Зе, выпустив его из капкана. Ну, и свои дела с Байденом заодно порешать… Вспоминаются 90-е, Чечня. То-то Кадыров на автомате так жёстко отреагировал…