Хасавьюрт 2

Ну, понеслось! «Хасавьюрт2»! Всё пропало!

Выскажу своё мнение.

1. В объявлении снижения активности на киевском направлении я не вижу ровным счетом ничего нового. Уже две недели мы здесь стоим на месте и ведём поисково-беспокоящие действия. Так, что тут названо де-юре, то, что есть де-факто. Только вот украинской стороне теперь нужно это либо принимать, а значит тоже останавливать активность, либо отказываться и снять с нас все обязательства.

С точки зрения изменившихся планов войны штурм Киева отменяется, как я понимаю. И, значит, единственный смысл держать здесь группировку, это удерживать здесь же украинскую, обороняющую город. Имеет смысл её вообще перебрасывать отсюда на юг, где сейчас основное направление.

Поэтому нынешнее заявление МО я склонен расценивать как красивую миротворческую обёртку для вполне понятных стратегических решений.

Так понимаю!

2. Признаков «Хасавюрта2» я пока не вижу никаких. А для меня таковыми являются:

— остановка боевых действий

— налаживание связи и взаимодействия с командованием противника.

— Остановка наступления.

Ничего этого я сейчас не вижу.

Поэтому ни на какие истерики и заявления людей, не включённых в ведение боевых действий или принятие политических решений реагировать не готов.

И, да, если призрак «Хасавюрта 2» замаячит я молчать не буду!

Как-то так…