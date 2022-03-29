Фигурное скольжение

Максим Шабалин дебютирует в полнометражном кино с проектом «Времена года», который продюсирует центр «ВГИК-Дебют». Чемпион мира по фигурному катанию уже имеет опыт короткого метра — лента «Умри, Джульетта!» была предсказуемо посвящена хорошо знакомой Шабалину теме — фигурному катанию. Теперь — выход на новый уровень.

Психологическая драма расскажет о приме Мариинки, которую жутко ревнует муж-режиссер и не понимает труппа, ставя всю карьеру под угрозу. В главной роли снимется Ирина Гринева — супруга Шабалина и его напарница по работе над «Джульеттой». Ни о каком семейном подряде речи не идет — личность Ирина самобытная, яркая, одаренная, и как раз для самого Максима — муза-проводница в мир кино.

Проект получил поддержку Минкульта по результатам питчинга, так что мы будем следить за его судьбой въедливо, на данный момент просто надеясь, что все получится. Во времена, когда русский балет как символ нашей культуры запрещается на западных сценах, очень хочется увидеть его в хорошем, атмосферном и убедительном кино. Продюсеры Владимир Малышев и Федор Попов («Коридор бессмертия») показали, что умеют делать как самобытные, так и очень правильные фильмы. А это сочетание сейчас — наилучшее, что может случиться с нашим кинематографом.