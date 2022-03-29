Ощутимо наличие двух (как минимум) подходов высокого начальства к спецоперации на Украине. Символами их, что символично, становятся Абрамович и Кадыров. Оба к трону до того близки — ближе не бывает. Оба более чем хорошо известны стране и её населению. Первый ассоциируется с переговорами с командой Зеленского (Арахамия и другие, не столь заметные на общем фоне его администрации лица), в том числе проходящими в Турции. Второй — скептически настроен в отношении и этих переговоров, и самой идеи их проведения. Благо, его люди на Украине воюют и сам он там воюет. Поэтому в том, чем победа над врагом отличается от ведения с ним и его западными кураторами душеспасительных бесед, итогом которых может быть исключительно очередной «позорный мир», неважно, Брестский (при Ленине) или Хасав-Юртский (при Ельцине), характерный для истории нашей страны, итоги которого всегда оказываются много хуже тех, на которые рассчитывают его организаторы и вдохновители. И тут автор хотел бы особо отметить и подчеркнуть: ВСЕГДА. Вне зависимости от конкретной эпохи и текущей ситуации на фронтах и вне их.

Решать, понятное дело, в итоге будет Первый, как в управленческих системах такого типа, как наша, отличающихся умеренным бонапартизмом, всегда и бывает. Но вред, который самой идеей ведения переговоров с режимом Зеленского уже нанесен — случился и он огромен. Тем, кто что-то в итоге происходящего потерял и стране в целом, которая понесла громадный материально-финансовый и имиджевый ущерб, никто ничего никогда не вернёт. Более того, помимо того, что никаких договорённостей и соглашений люди, которые управляют Украиной, соблюдать не могут и не будут, нам гарантирована на все 100% информационная кампания коллективного Запада, в рамках которой всему миру и, что куда важнее, российскому населению, будет внятно, подробно и убедительно объяснено, почему Россия на Украине с треском и позором проиграла и зачем её с её президентом теперь непременно надо добить на её собственной территории. Что ничем, кроме войны на взаимное уничтожение, причём самой, что ни на есть ядерной, закончиться не может и не закончится. Ну, или Россия рассыплется на составные части или как придётся. Тоже вариант.

Кадыров это понимает. Абрамович и его группа поддержки? Не исключено. А может быть и нет. Вопрос только в том, какие именно у него и у всех них интересы? Со времён Горбачёва такая деградация нашего, как бы повежливее про него сказать, «истеблишмента» пошла, что там пробы ставить не на ком, да и некуда. Качественный провал на всех уровнях, причём почти повсеместный. Если очень долго отбор идёт не по традиционным для всякого нормального государства принципам, а по умению вовремя предать и страну разбарахолить, а на этом побольше денег себе любимому прихватить, так и чем это могло закончиться? Ну, оно и не закончилось. Отчего там, где необходимо сражаться, не стоит подпускать к рычагам управления интендантов. Очень плохо может аукнуться. Сколько, кстати, лет между Хасав-Юртским миром прошло и Второй Чеченской войной? Что в нашем случае означает: для исправления ситуации, которая может сложиться в стране в результате заключения чего-то в стиле «Минска-3» понадобится уже не Берлин, Лондон и Париж, а Вашингтон брать. И тут точно ничьи объяснения не помогут. Не сработают они. Просто их слушать никто не будет.