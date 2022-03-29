{ 29 марта 2022 }

Уголь берут, но России гадят

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Чертовски интересно скандальное интервью бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, в котором он язвительно отмечает, что Польша, неустанно требуя от всех окружающих введения санкций в отношении России, стоя на грани разрыва с Москвой дипломатических отношений и выдвигая к ней и к сопредельной Белоруссии массу политических, исторических и куда более весомых для будущего двусторонних отношений территориальных претензий, тот же уголь у неё для своих ТЭЦ как закупала, так и продолжает закупать. И тут ни о каких собственно польских санкциях речь почему-то не идёт. Взять больше неоткуда, что ли? Возили бы себе тот уголь из Австралии или ЮАР и возили, что там, угля мало? Но расстояние и, как следствие, цена… Экономика не бьётся. Так что берут у нас. Хотя, судя по риторике политиков, этого и не скажешь. Одни только идеи о необходимости “отобрать у России и вернуть (?!) Польше Калининград” или «вернуть восточные кресы» чего стоит! А «польские миротворцы НАТО на Украине»? Что, кстати, чревато их прямым военным столкновением там с российской армией.

Такой интересный в итоге может получиться для Польши результат! Причём что-то подсказывает, что ни Германия, ни Франция, ни ближайшие соседи по Евросоюзу, которых Варшава постоянно критикует, ни в целом «старая Европа», которой претензии Польши осточертели, неоправданный гонор её политиков бесит, а роль троянского коня Соединённых Штатов любви к Польше не добавляет, вряд ли будут за неё вступаться, рискуя собственным будущим, которое и так не слишком радужно. Да и у Великобритании и Соединённых Штатов сразу найдётся масса дел в других местах, не говоря уже о Канаде и Турции. Поскольку они все, конечно, страны НАТО, как и Польша, но она же на помощь Турции в 2015 году не пришла, когда турки российский самолёт в Сирии сбили и первым делом обратились к Североатлантическому альянсу за поддержкой? Не пришла. И никто не пришёл. Оставили разбираться с Москвой один на один, аргументировав это тем, что в Сирии турки действовали на свой страх и риск, а не как часть НАТО. Хотя военных и разведчиков из стран этого блока там тогда куда больше было, чем сейчас на Украине…

В общем и целом, преинтересный получается расклад. Причём в 2015 году и речи не было ни о наличии у России высокоточного оружия в тех объёмах и той номенклатуры, которые она демонстрирует сейчас на Украине, ни о том, что она представляет собой «острую угрозу безопасности Соединённых Штатов», как отмечает нынешняя стратегия их национальной безопасности. И тут пиши гадости в прессе, не пиши, поддерживай Тихановскую и Навального, не поддерживай — решать в итоге те, кто будут решать, опираясь на совершенно другие аргументы. Исходя из чего Польша уголь из России и продолжает закупать. А то греться население перестанет, так оно, с учётом чрезвычайно долгой и бурной истории польской демократии, может проголосовать на выборах совсем не так, как это было бы властям желательно. С поляков станется… Что, впрочем, не означает, что трезвые головы в этой стране имеют хоть какие-то шансы прийти к власти и остановить ту антироссийскую и антирусскую вакханалию, которая в Польше развернулась едва ли не раньше всех в Европе. Уголь берут, но России гадят. Чистая фрекен Бок из «Карлсона»…

Евгений Сатановский


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