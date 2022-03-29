Хорошо, когда желания совпадают с возможностями! Это ещё в «Кавказской пленнице» у Гайдая было отмечено, в тосте, насчёт козы, коровы и ограниченного объёма наличности, которой на покупку первой хватало, а второй — нет, при желании тостующего купить именно корову. Россия, с учётом конфискации и замораживания на Западе её активов в долларах и евро, а также движимого и недвижимого имущества — как страны в целом, так и всех тех, кто имеет к ней какое-то отношение, готова продавать западным странам газ, но за рубли. Рублей у них нет, покупать их у российского Центробанка они не хотят и фирмам своим намерены запретить. А то получится, что они собственные санкции нарушают и какой тогда в тех санкциях смысл? Что называется, кто кого нагнёт. Исключительно показательная ситуация, тем более, что если «недружественные» в рублях платить не будут, им перестанут поставлять газ вообще. То есть формулировка мягче: «могут перестать поставлять», но никому от этого легче не будет.

Можно сколько угодно грозить за это России, проклинать Путина (он, кстати, ведёт себя в отношении всех своих противников куда вежливее) и угрожать ему карами земными и небесными — газ от этого на рынке не появится минимум до 2027 года. Да и угрозы эти, откровенно говоря, сильно нивелируют поспешные замечания, что на самом деле войны с Россией никто не хочет и свергать Путина не собирается — мало ли что там американский президент в Варшаве ляпнул… Тут Байден пожаловался, что Путин с их встречи в Женеве сильно поведение своё изменил: нормально же насчёт диалога между Вашингтоном и Москвой говорили, чего это он так? Притом, что если бы он вспомнил всё то, что в отношении нашей страны, её президента и руководства в целом было за это время сказано и сделано, в том числе Соединёнными Штатами и им лично, вопрос бы даже не вставал. Внимательнее надо к своим словам и действиям относиться. Очень помогает не нарываться на неприятности. Хотя с кем в нынешней Америке об этом имеет смысл говорить…

Как следствие, возвращаясь к газовой теме (нефть, титан, уран и всё прочее, что у нас западные страны закупают к ней тоже относятся), можно констатировать несколько возможных вариантов её развития. Первый. Много шума, криков, возмущения, новых санкций (старые никто не отменит, на это надеяться не стоит) и прочей шелухи, после чего все как-то договариваются и торговля продолжается (может быть, через посредников — тот же Эрдоган или Моди для этого годятся, как никто другой). Второй. Всё накрывается медным тазом, включая западную экономику в её современном виде, поскольку долго она протянуть без России и её ресурсов не сможет, как минимум в Европе. А уж что дальше будет — отдельная тема: те же американцы с японцами и канадцами в стороне от провала европейского рынка не останутся. Третий. Доллар и евро больше не основа мировой финансовой системы, а юань укрепляется, от чего рублю, может, особо лучше и не будет, но как международное платёжное средство он возникнет.

Что до нашей экономики, тут кадры, которые ею занимаются, менять надо, и быстро. Тогда она уцелеет и, не исключено, усилит позиции, благо всё, что нужно по этой части делать, давно известно. А уж будет их начальство менять или нет, сие один Г-дь знает. Причём не на таких же охламонов, как нынешние, и не на тех, кто их подсидеть пытается, имея в виду самому прорваться к кормушке и сменить эту бригаду на распиле, а на нормальных, кто дело знает и его делать будет, без оглядки на сиюминутную прибыль с финансовых потоков, но руководствуясь исключительно стратегическими интересами. Тут самому бы хотелось знать: возможен ли такой невероятный карамболь, или кадры уже так сгнили, что и выбирать не из кого. Шойгу пока в стране один, его с его людьми не клонируешь и на все направления их не поставишь. Ну и четвёртый, печальный вариант развития событий, но тоже вполне возможный. Большая ядерная война. После которой то ли останется что-то, то ли нет, неизвестно. Причём у всех сразу…