Чрезвычайно напрягли на редкость дружные, как будто отрепетированные предупреждения Байдена и Шольца насчёт того, что по ИХ сведениям Россия готовится на Украине применить химическое оружие (?!!!) и последствия этого для Москвы будут… И далее масса намёков на то, что «фельдкурата Отто Каца пока что знают только с хорошей стороны, но если его узнают с плохой стороны…», — по Гашеку. Притом, что ни Байдена, ни Шольца, как и фельдкурата Каца, никто с хорошей стороны отродясь не видывал и, судя по всему, вряд ли увидит. Как, впрочем, и всех остальных нынешних западных политических лидеров. Такое гадючье гнездо… А уж сейчас, когда оно по весне разворошилось! Ну, весеннее обострение, в том числе у политиков и государственных деятелей, есть непреложный закон природы. Солнышко их пригревает, что ли? Или яд скопился — не удержать, так и тянет кого-нибудь укусить? И ведь, кстати, если кто в мире пока что химическое оружие на практике и использовал, так это ровнёхонько Германия и США (а ядерное пока — только США).

Означает всё это, разумеется совсем не то, что Путин внезапно, непонятно почему готовится именно на Украине применить химическое оружие, хотя и он, и всё население страны рассматривает эту самую Украину как часть общего дома и у половины этого населения там есть друзья и родственники, а очень и очень многие там родились. Так что, судя по Байдену и Шольцу, применено на Украине химическое оружие будет явно исключительно из характерного для русских в целом и Путина в частности садизма и склонности к неспровоцированным массовым убийствам, о чём западная пресса пишет непрерывно, копируя худшие образцы самого примитивного и оголтелого агитпропа времён холодной войны (а то ли несдержанный на язык, то ли окончательно впавший в старческий маразм Байден много открытым текстом и говорит). Притом, что произойти это зачем-то должно на фоне явных успехов российской армии и подразделений ДНР/ЛНР, которые ВСУ и нацистские отряды последовательно перемалывают день за днём…

Тут имеет место быть классическая подготовка как собственной, так и международной общественности, к тому, что химическое оружие на Украине БУДЕТ применено, с превентивным указанием на того, кто именно его применит. Схема стандартная, не раз опробованная в Ираке и той же Сирии, от госсекретаря Пауэлла, трясущего пробиркой в ООН, до коричневых туб в дамасской Восточной Гуте, которые туда идиоты-боевики довезли только для того, чтобы они рядом с ними по радиосигналу взорвались точь в точь, когда в Сирию комиссия ОЗХО пожаловала. После чего про попытки использование Асадом химического оружия против его противников говорили раз за разом, инсценировали это самое применение, как только могли, и даже выстроили для работы в СМИ целую систему с «доказательствами» и «свидетелями». Одни только «Белые каски» чего стоили! Ловили их за руку, ловили… Так в итоге ничего сделать с этим американцам и англичанам в Сирии не удалось, но схема-то осталась? Не пропадать же добру. Так что, американцы и, не исключено, немцы, запросто могут её теперь повторить на Украине. Украинцев им уж точно жалко не больше, чем арабов…