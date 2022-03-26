Вопрос выбора

Главный аргумент сторонников осуждения России за проведение спецоперации на Украине: Москва ударила на опережение, а не стала ждать, пока удар будет нанесен по её собственной территории. Вот, если бы по нам врезали, а мы бы только потом ответили, тогда бы, дескать, на нашей стороне была бы моральная правота. А так получается, что мы агрессор, война эта неправедная и вообще ведётся за захват территорий. Логика примитивная и рассчитана на людей с одной извилиной, и той идущей по ободку зимнего головного убора, но таких достаточно много, так что она работает. Да и чего ж ей не работать, благо проукраинский агитпроп в интернете фурычит, как паровая сноповязалка в погожий день? Люди в основном в душе своей остаются малыми детьми до старости и склонны верить в простые истины. Тем более, что так оно и проще. Напрягаться не нужно. Чёрное – белое, хороший – плохой, силы добра – силы зла, жертва – агрессор. И если твой противник представляет свет, значит ты сам автоматически попадаешь на сторону тьмы.

Уровень образования и возраст здесь ничего не значат и ничего не стоят. Годы не прибавляют человеку ни ума, ни таланта. Только упрямства и гонору. Что до опыта – у кого какой. Простая жизненная сметка и трезвость мысли и оценок не зависит ни от учёной степени, ни от религиозного сана, звания или должности. И, кстати, от умения придумать атомную или водородную бомбу, как вышло у Сахарова, или исписать чёртову тучу бумаги, как сделал Солженицын, тоже не зависят. Особенно если человек искренне верит, что страна, в которой он живёт, ужасна и её не должно остаться на карте, а все те, кто с ней борются – праведники в белых одеждах и им надо в этой борьбе помочь, а на худой конец к ним присоединиться в пассивном качестве, в рамках той же эмиграции. Всегда так было, всегда так будет. Свои начальники плохи, значит чужие хороши. А то, что они там в сто раз хуже и уж тем более не лучше, просто своих видишь, а чужие далеко и до их нутра и дел не доберёшься – это ни до кого никогда не доходит. Так уж этот мир устроен.

Превращение ещё недавно в доску своей и для многих, включая автора, родной Украины в опасного врага, произошло с немалым успехом и было проведено почти идеально. Как и перековка или, как говорят компьютерщики, “перепрошивка” её населения под борьбу с Россией, которую более чем успешно провели по давно и хорошо отработанным американским и европейским технологиям местные власти, от умеренных националистов до откровенных нацистов и бандитов (других там не было и взяться им было неоткуда – люди приличные и по-человечески достойные во власть, как правило, не идут и её не получают нигде – не только на Украине). В итоге получился отличный полигон и плацдарм для войны с Россией, которая там сейчас и ведётся. Разве что, началась она не по тому сценарию, по которому должна была начаться. Путин тут действительно сыграл на опережение. Ненамного, но всё-таки сыграл, что и вызвало такую бешеную и, судя по всему, совершенно непредсказуемую для Москвы реакцию Запада.

Российское профильное начальство, в первую очередь высшее, из финансово-экономического блока, она явно застала врасплох. Никто из них ни к чему подобному не готовился, оттого и потери вышли такие, как вышли – огромные потери. Никого за это по большому счёту не наказали и это тоже о многом в нашей системе управления говорит, но это уже отдельный вопрос. Что до того, зачем всё это готовилось, тут как раз никакого вопроса нет: секрет Полишинеля. Идея состояла и состоит в том, чтобы Россия развалилась по тому же самому принципу, что и Советский Союз. После чего перестала быть не только потенциальной угрозой, проблемой для реализации американских капризов и головной болью Вашингтона и Брюсселя, но и сколь бы то ни было серьёзным игроком в экономике и геополитике. И уж точно перестала быть тылом и поставщиком энергоносителей и технологий для Китая. Сколько в итоге крови на её территории прольётся, сколько погибнет людей и какие начнутся войны, неважно. Какие сейчас у Армении с Азербайджаном отношения?

Вот, так и в России должно было бы стать. Стоит предотвращение этого нынешней военной операции на Украине, а если придётся, то и не только там? Тут, конечно, у каждого своя правда, но по мнению автора, стоит. Иначе стране точно не уцелеть – с учётом опыта последних 30 с линим лет понятно, насколько легко такого рода государства разваливаются на части и к каким последствиям это приводит. Так что речь сейчас даже не о выполнении условий Москвы по обеспечению условий её безопасности, выдвинутых Вашингтону в конце прошлого года, вместо обсуждения которых американцы начали всё то, что они начали, вплотную подведя Украину к войне с Россией. Речь о переформатировании мира: сфер влияния и правил игры, которые не должны более зависеть ни от американцев, как таковых, ни от коллективного Запада, в который затесалась и часть прозападных стран Тихоокеанского региона, от Японии до Новой Зеландии. Этот новый мир будет опасен и непредсказуем, но другого выхода нет. Или борьба до победы. Или поражение и исчезновение. Выбор каждый делает сам.