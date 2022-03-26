У англичан министры полнейшие идиоты

Г-ди, что у англичан ВСЕ министры полнейшие идиоты?! Про их премьера мы всё и так знаем. С его знаменитой причёской «я у мамы дурачок», лихими чудачествами, пьянками, бабами и непрерывными высказываниями, сделанными не пойми с какого бодуна, трудно его не запомнить. Про министра иностранных дел тоже знаем. Главное для неё, после фотосессий «под Маргарет Тэтчер», то на танке, на нашей границе, то в шубе и меховой шапке на Красной площади (меха были ничего, но лицо надо было ей поменять — очень уж злое и некрасивое, на Тэтчер точно не тянет, у той был шарм и внешнее обаяние, а у этой даже мозгов не хватает, нормального пластического хирурга найти или хотя бы хорошего визажиста себе подобрать), не признать суверенитет России над Ростовом и Воронежем. Ну, подумаешь, спутала тётенька их с Донецком и Луганском — какая в самом деле разница, как там у русских и украинцев их города называются? Лавров вон, наверняка тоже суверенитета Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии над Кале, Ла-Рошелью и Орлеаном не признаёт…

Мы совершенно точно знаем, что нынешний министр обороны Великобритании — набитый дурак, напыщенный фанфарон и тупое, как сибирский валенок (варианты — пимы, торбаса, унты, кисы — желательно с указанием этнонима конкретного коренного северного народа) лысое как колено чмо и трепло. С его недавней речью перед шотландской гвардией насчёт того, что они готовы «надрать задницу России Путина, как надрали её России Николая I под Инкерманом» — не готов ли он лично, как ветеран именно шотландской гвардии, лечь во втором слое её визитёров в ту самую коллективную могилу в Крыму, где лежит ещё та, прежняя шотландская гвардия, времён королевы Виктории — это вполне можно обеспечить, и даже с соответствующими ситуации воинскими почестями, к которым населению и руководству Крыма не привыкать? Надиратель хренов! Традиции, которым 170 лет, соблюдать надо, однако… Ну, а про его интервью пранкерам Вовану и Лексусу, в котором он сообщает, что у британской армии почти не осталось противотанковых ракет — все на Украину ушли, но с ядерной бомбой ей, Украине, он точно помочь готов, пускай только премьер ему это разрешит, нечего и говорить.

Теперь, однако, «на сладкое», мы понимаем из разговора с теми же Вованом и Лексусом, что и глава британского МВД, Прити Патель — дура. Да не простая, а НАБИТАЯ. Так развести эту даму, судя по внешности и имени исходно индийского происхождения и внешне приятную во многих отношениях, представившись украинским премьером, чтобы она не только во время разговора не только рассказала массу подробностей того, как в её стране русских притесняют и в будущем намерены притеснять в нарушение всех британских законов, но и как англичане Россию, опираясь на ближайших союзников — страны «Альянса пяти глаз», намерены из «Интерпола» исключать и как попытаются для этого выкрутить руки ОАЭ… А, напоследок, она, явно для хохмы ребят, самих Вована с Лексусом под их диктовку восславила. Ну, и там ещё много что рассказано было. Вполне достаточно, чтобы под песню «Вставай, страна огромная» заняться тем, чтобы всерьёз озаботиться ситуацией, в точном соответствии со старым советским анекдотом, в итоге которой надо было бы стереть с карты Англию. Да и не только её, но и весь помянутый альянс. А заодно и всех тех, кто в нашем начальстве, нынешнем и бывшем, этому попытается помешать. Чубайс, кстати, вроде как, пока в Турции отсиживается?