Мотив «отказной» реакции европейских политиков

Основным мотивом «отказной» реакции европейских политиков на предложение платить за российский газ в рублях, является: «это было бы отходом от наших санкций и мы этого никому не позволим». Очень по-детски звучит. “А я хочу, чтоб было так, как я сказал (сказала) и никак иначе. А то я буду кричать и плакать, топать ногами и валяться на полу. И вообще умру, и вот тогда будете знать. А вы все (Путин, Шойгу, все родственники Пескова, Лавров, Патрушев и вообще все, все, все русские всех национальностей, плохие и лучше было бы, чтоб вас вообще не было)”… Поведение такого рода хорошо известно любому родителю капризного и плохо воспитанного маленького ребёнка. Исправляется полным игнорированием невнятного воя, постановкой в угол (там, обычно, стоят, злобно шмыгая носом), звонким шлепком по попе или, в особо тяжёлых случаях, когда дитя из вредности начинает напоказ бить или рвать что-нибудь ценное — ремнём.

Говоря проще: пороть их всех надо. ПОРОТЬ. Не для того, чтобы обидеть или там, упаси Г-дь, за все их фортели отомстить (хотя, говоря по правде, уже очень хочется — страшно надоели), а умеренно, для вразумления. Кого не удаётся вразумить тихим укоряющим словом через голову, паки она (голова эта) напрочь отказывается (или неспособна) тебя слушать и, главное, слышать, тому надлежит вколотить разумение, приличные манеры и надлежащее поведение через «задние ворота», сиречь з-дницу, со скорбью в душе, но твёрдой рукой, хотя и без применения калечащих методов и инструментов, типа палок или батогов, но лишь с использованием розог — гибких и длинных, желательно естественного происхождения (к примеру, запаренных или вымоченных в солёной воде берёзовых прутьев или там, лозняка, что и для экологии хорошо) или вожжей. В случае межгосударственных разборок, естественно, инструменты меняются, но базовый принцип остаётся в неприкосновенности.

Кто-кто, но Урсула фон дер Ляйен, и как отдалённый потомок барона Людвига Кнопа, вышедшая замуж за человека из старинного аристократического немецкого рода, и как врач-гениколог, и как мать семерых детей могла бы такие вещи если не знать, то хотя бы понимать. Впрочем, она хоть и девочка, но в таких годах, когда нового уже не выучишь, а старое забывается. Европу вообще давно не пороли — с самого 1945-го. Как-то её политики, незаметно для окружающих, то ли сами по себе, то ли под тлетворным влиянием дурно воспитанных и невосприимчивых ни к чему, кроме грубой силы американцев, вернулись к характерному для них в прошлом высокомерному имперскому отношению ко всему прочему миру, включая нашу страну. Именно это в прошлом привело к двум Мировым войнам. Третья уже даже не на пороге, она ими и Вашингтоном, под крики о российской агрессии, вовсю разворачивается на Украине. И вряд ли закончится там…