Коррупция в Латвии? Да о чем вы? Цивилизованная страна…
Все прекрасно знают, что коррупции в цивилизованных странах не бывает. Там на золотой унитаз сразу напишут куда-надо. Или позвонят.
Ну разве маленькая такая — коррупционишка по -латышски.
С которой я столкнулся лет шесть назад. Дело было вольное — до пандемии. Не знаю, кой черт понес меня на эти галеры — в смысле, сделать шенген через Латвию. То ли Домский собор захотел посмотреть, то ли еще что..
Но по правилам лететь в Европу надо было через Ригу. Мы со спутницей и отправились.
Кормить в самолете тогда уже не кормили, но носили за деньги разные напитки и маленькую морковку. Чем и запомнились.
В Риге на паспортном контроле меня стопорнули. Сверля стальным глазом таможенник у меня поинтересовался, дескать — «каакккоее сегодняяяяя ччисссло?»
— 14 июля — чувствуя уже позвонками неприятности, уныло ответил я.
Да — подтвердил таможенник — а виииза с какогоо чиисла?
И сунул мне мой же паспорт под нос. С 15 числа — бараном убедился я.
Тепперь мы дееппортируем тебя обратно — удовлетворенно сообщил он.
Я не сопротивлялся, удрученный таким открытием.
Хорошо, что моя спутница мгновенно принимает решения.
Да, конечно, — мягко заметила она — но я думаю можно разрешить ситуацию и до 24 часов нам позволено будет провести у вас в накопителе?
Те задумались. И думали долго — минут 15 — и мучительно. Наверно, с кем-то советовались.
Вопрос решился за 200 евро. Стеснительно упрятанные в форменные штаны.
Мы сидели на жестких скамейках и ждали 24 часов — 15 июля. Паспорт мой был в руках служителей границы.
Спутница моя вдруг вытащила свой паспорт и стала изучать, дескать, что за дела. Почему у нее виза с 15 июня, и почему у тебя ( меня) с 15 июля? Вместе же делали?
И решительно потребовал принести мой паспорт. Там стояла виза с 15 июня. Тоже.
То есть, они ошиблись. Июнь с июлем перепутали.
Ткнули носом. Они засмущались.
Я потребовал вернуть 200 евро и немедленно выпустить нас на свободу. Они засмущались еще больше. Целый час не приходили.
Но все же открыли границу. И подошел тот дух, что брал деньги.
Запинаясь и краснея, он вернул 180 евро — уже мелкими купюрами. И сказал, что больше нет. Уже успели потратить. Такие вот дела. Не наскрести больше. И зардел ушами.
Хохотали мы так, что распугали ворон. И великодушно им простили 20 евро.
Ну что поделать, страна маленькая, коррупционеры мелкие и суетливые. Видно было, что мой смех до слез им сильно не понравился.. Ну что делать..
Больше я в Латвию не летал, и прибалтийскими линиями тоже.. Да ну их.. С их мелкой коррупцией.