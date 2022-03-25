Интересный эффект дало решение Путина брать в рублях платежи за газ с недружественных стран, список которых на сегодняшний день включает не только США и Чехию, как вначале, но и всех остальных, кто, последовав американскому примеру или принужденный к этому американским шантажом, объявил против России санкции. Неожиданным образом именно это смутило и обескуражило их всех, от таких крупных игроков, как Германия и Япония, до маленькой Словении. Отказы платить в рублях, ссылки на то, что валюта платежа зафиксирована в контрактах и менять её нельзя, претензии всяческого рода, вплоть до ошарашенного: “Тогда и цены менять можно?!” Можно и цены. Спасибо за подсказку, но это ещё впереди. Если так дело с травлей нашей страны и всего рксского и с антироссийскими санкциями и дальше пойдёт, кто ж его знает, что будет? Да, в общем, никто. Причём не Россия это начала: её атаковали — и не только подставив Украину, превращённую в полигон и плацдарм НАТО, как разменную пешку, но и по всем остальным направлениям.

Интересно, что говорят о невозможности платить в рублях (?!) именно те люди, которые нарушили все собственные законы и обязательства относительно России, но требуют строгого — да что там, строжайшего выполнения её обязательств, относительно них самих. Нельзя менять валюту контрактов?! Это серьёзно? После замораживания и конфискации российских частных и государственных активов на сотни миллиардов долларов и евро? Срыва каких угодно контрактов? Отказа от выполнения элементарных правил, международных договоров и конвенций, под соблюдением которых все страны, о которых идёт речь, подписались?! Интересная логика. Затейливая. Пожалуй — это именно то, что называется “кому я должен — всем прощаю”, помноженная на самомнение давно небитых барчуков, привыкших нагло рассчитывать на полное бессилие своих деловых и политических партнёров. Тот самый пресловутый «край непуганных идиотов», которых давным давно нужно было как следует шугануть.

И ведь всего-то Путин несколько слов на будущее сказал, причём ничем особенно никому не грозил. Что называется, вот уж перевернул игровую доску, так перевернул. Цены на газ и нефть растут, рубль относительно доллара и евро укрепился, вражеские ряды в расстройстве и замешательстве… Вот уж, что значит: люди привыкли выставлять условия другим, но даже не представляли, что условия можно выставить и им самим! Так что ведут себя самым недостойным и глупым образом, затеяв хаотичное броуновское движение, мельтеша и до крайности позорно суетясь. Что само по себе доказывает то, насколько верен был избранный в отношении них тон. И ведь это только начало многоходовки с абсолютно непредсказуемым результатом. Что дальше будет, остаётся только предполагать. Интереснейшая начата игра, притом, что ещё никто никого всерьёз бить не начал. А это тоже совсем не исключено… И чем тогда Америка своим многочисленным сателлитам поможет?