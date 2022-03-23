США передаст Украине 9 тыс. противотанковых комплексов, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, 800 систем ПВО, 20 млн боеприпасов.

Дополнительно США выделят Украине 800 млн долларов, доведя общую сумму помощи на этой неделе до 1 млрд.

Означает это следующую логику событий.

Русская армия отбросит всякие ограничения и включит свой каток сразу на пятую скорость. Для того, чтобы подавить всякую волю к сопротивлению, ей придется сходу ровнять с землей все, что движется по украинским дорогам, любое подобие блок-постов и ломать всю систему коммуникаций — дороги, мосты, жд узлы и прочее.

Весь автотранспорт. который будет пересекать польскую границу, будет уничтожаться без разбору. А уж что там в фуре окажется — памперсы или джавелины — Господь разберется.

Огромные потери в личном составе ВСУ, а так же потери «сопутствующие» в такой войне — неизбежны.

Именно это и нужно «мировой жабе». Как можно больше трупов. Как можно больше руин. В идеале, к моменту денацификации живых вообще не должно остаться.

Если Украину нужно превратить в Сирию, для того, чтобы она снова не стала частью исторической России, почему бы и нет?

Любые переговоры в Зеленским в этой ситуации лишь ухудшают нашу будущую позицию.