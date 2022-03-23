{ 23 марта 2022 }

Этот поезд в снегу

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

С 24 марта кинопрокатчики из Про: згляд покажут хлесткую антиутопию оскароносного Пон Чжун Хо «Сквозь снег».

Мы активно хвалили практику повторных показов еще задолго до их превращения в спасательный круг для кинотеатров. А то отрасль превращалась в какой-то скоростной конвейер, заставляя глотать новое, не пережевав старое. Сейчас же, в отличное для уверенной рефлексии время, повторные показы лучших фильмов страны и вменяемого зарубежья — способны дать много больше первичных отсмотров.

Сегодня принято называть фильм «Сквозь снег» одной из работ режиссера «Паразитов», но, по нашему скромному мнению, это картины одного уровня, и «Паразиты» всего лишь угодили в более удачный тренд, плюс затянули массового зрителя понятным сеттингом. Постапокалиптический поезд как подвижная круговая матрица общества — в обычное время не особо мощный магнит для народа.

А вот сейчас он приходит на очень прогретую платформу, и забавно, что среди выбранных для себя фильмов под повторный домашний просмотр — «Сквозь снег» как раз у нас был намечен на стык марта с апрелем. Теперь посмотрим его параллельно с вами — у ребят из Про: згляд с пониманием духа времени все в полном порядке. Для любителей фестивального кино — редкое качество.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Зима. Снегу до…

    2. Зима. Снегу до…

    Зима. Снегу до… В общем, много снега на улице. Сугробы у ворот выше человеческого роста — каждый день расчищать проезд, так до весны ещё и не такие накопятся. На участке они поменьше, но на уровне коленей снег лежит [Читать...]


  2. «Скоростной поезд» прибудет в апреле 2022

    3. «Скоростной поезд» прибудет в апреле 2022

    Экшен-триллер о схватке убийц на скоростном поезде выйдет 8 апреля 2022 года. Судя по тому, что режиссером будет Дэвид Литч (Дэдпул 2» и «Джон Уик»), можно ожидать яркое месиво динамических кадров, а за витки сюжетной пружины отвечает сценарий, [Читать...]


  3. Поезд жизни

    4. Поезд жизни

    Мы все трясемся в одном очень длинном поезде жизни. Пелевин в своей «Желтой стреле» как то попытался нам об этом рассказать, но сделал это крайне невнятно. Он упустил самое главное – борьбу между пассажирами за более удобные места. [Читать...]


  4. Даниэля Эспиносу пригласили для съемок «Крови на снегу»

    5. Даниэля Эспиносу пригласили для съемок «Крови на снегу»

    Кинокомпания Warner Bros пригласила Даниэля Эспиносу («Код доступа «Кейптаун», «Малыш 44») для экранизации бестселлера норвежского писателя Ю Несбе «Кровь на снегу». В главной роли в картине должен сняться Леонардо ДиКаприо. «Кровь на снегу» – первый роман Несбе, написанный [Читать...]


  5. Канье Уэст возвращается — и на этот раз всё серьезно

    6. Канье Уэст возвращается — и на этот раз всё серьезно

      Ночью в Вегасе закончилась полноценная презентация нового альбома Канье Уэста «Donda». Место действия — церковь. Традиционного хора Sunday Service не было, а главный герой вечера не проронил за всё мероприятия ни единого слова. У людей забирали мобильные [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««