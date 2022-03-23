Этот поезд в снегу

С 24 марта кинопрокатчики из Про: згляд покажут хлесткую антиутопию оскароносного Пон Чжун Хо «Сквозь снег».

Мы активно хвалили практику повторных показов еще задолго до их превращения в спасательный круг для кинотеатров. А то отрасль превращалась в какой-то скоростной конвейер, заставляя глотать новое, не пережевав старое. Сейчас же, в отличное для уверенной рефлексии время, повторные показы лучших фильмов страны и вменяемого зарубежья — способны дать много больше первичных отсмотров.

Сегодня принято называть фильм «Сквозь снег» одной из работ режиссера «Паразитов», но, по нашему скромному мнению, это картины одного уровня, и «Паразиты» всего лишь угодили в более удачный тренд, плюс затянули массового зрителя понятным сеттингом. Постапокалиптический поезд как подвижная круговая матрица общества — в обычное время не особо мощный магнит для народа.

А вот сейчас он приходит на очень прогретую платформу, и забавно, что среди выбранных для себя фильмов под повторный домашний просмотр — «Сквозь снег» как раз у нас был намечен на стык марта с апрелем. Теперь посмотрим его параллельно с вами — у ребят из Про: згляд с пониманием духа времени все в полном порядке. Для любителей фестивального кино — редкое качество.