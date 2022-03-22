Никто из читателей не знаком с украинским врачом Геннадием Друзенко, главой проекта «Мобильный госпиталь», который призывал кастрировать российских военных, если они ранеными в плен попадут? Он потом пытался отказаться от своих слов, сославшись на захлестнувшие его эмоции, но тут тот самый случай, когда слово не воробей — вылетело, не поймаешь. Таких, как он, в Великую Отечественную в плен не брали. Их не пытали, не кастрировали и ничего особенного с ними не делали, хотя с ними только это было и делать, в той максимальной степени, до которой фантазия позволяла дойти. Но вот в плен их не брали. Незачем было их живыми оставлять. Поскольку всё, что делали ОНИ было до того заметно, что до сих пор это забыть и простить невозможно. Ни еврейский Холокост, ни Волынскую резню поляков, ни белорусскую Хатынь… Да, впрочем, они и украинцев перебили не меньше. Тех, кто не хотел и не мог стать такими же мерзавцами, как они сами.

Людей такого типа перевоспитать невозможно и пытаться это делать совершенно бессмысленно. Это СС, гестапо и зондеркоманды в чистом виде: звери, палачи, нелюди и вурдалаки. Их можно только уничтожить и их нужно уничтожать — под корень, всех, до кого только удастся добраться, где бы и когда бы это ни произошло. Уничтожать, как бешеных собак, на которых они так похожи. Именно так в Израиле поступили с Эйхманом. Именно так советские чекисты уничтожили Бандеру и Шухевича. Именно так Шварцбурдом был убит Петлюра. Жаль, что в каждом из упомянутых случаев — слишком поздно. Сколько крови пролили эти люди и их подельщики, такие же жестокие мерзавцы, как и они сами… Память об этом жива до сих пор. Как и о том, что нужно делать с палачами, их подельщиками и теми, кто готов ими стать, для того, чтобы они не смогли убить и замучить всех, кого в противном случае убьют и замучают.

Геннадий Друзенко из их числа и то, что он в преддверии неизбежного конца, который ждёт киевский режим, вовремя сообразив, что кого-кого, но его теперь точно будут искать и наверняка разыщут, попытался заранее откреститься от своих слов, ничего не значит. Сейчас, когда каждая мелкая тля может записать и выложить в сеть своё обращение к людям, это очень распространено. Убийцы и насильники, садисты и подонки заполнили интернет извинениями, просьбами их понять и простить, ссылками на эмоции и настроение, тяжёлый характер и тяжёлое детство… Хотя и не все. Кто поумнее, старается не называть своё имя и не показывать лица, как тот подонок из укронацистов, который на камеру мастерил металлическое клеймо в форме тризуба, чтобы метить российских военных, которых он собирался брать в плен. Ещё один кандидат на получение заслуженной пули. Нельзя с такими иначе. Они заслуживают только такой участи — и пускай её получат. Земля чище будет. Украинская земля.