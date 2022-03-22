Россия потихоньку перестаёт маяться дурью

Россия, похоже, потихоньку перестаёт маяться дурью по всем основным направлениям своей внешней политики. Наконец-то это произошло и в отношении Японии, с которой велись долгие и бесконечно бессмысленные переговоры о заключении мирного договора. Отсутствие его десятки лет в советские времена никому не мешало и до сих пор не мешает, но в 90-х японское руководство, ведомое смутной надеждой на то, что Ельцин повторит несусветную глупость, которую начал Горбачёв и продолжил он сам, с выводом российских военных баз из Восточной Европы и самороспуском СССР, воспылало ностальгией по Южным Курилам. Почему в Токио победила любовь именно к этим холодным и неуютным островам, а не к Тайваню, своим бывшим колониям в Тихом океане, Корее, Маньчжурии или Сингапуру — Б-г весть.

Может, американцы их на нас подтравили, в надежде получить на Курилах военные базы, если японцы их у нас выцыганят. Может, ожидали они, что Российская Федерация тихонько развалится на составные части и тогда они прихватят заранее присмотренные её кусочки из наиболее удобно для этого расположенных… И кто сказал, что в этом случае дело ограничилось бы только Южными Курилами, как будто рядом нет Северных Курил, Камчатки, Сахалина, половина которого им когда-то тоже принадлежала, и Приморья, которое в нашу Гражданскую войну Япония вместе с теми же американцами оккупировала? С хрена ли им после таких роскошных перспектив было ограничиваться совместной хозяйственной деятельностью на Южных Курилах и гуманитарными безвизовыми поездками туда, которые им разумно предложил Путин?! Маловато будет, сказала себе Япония и сильно ошиблась.

Тут ситуация простая и для нашего человека ясная и прозрачная, как слезинка младенца: приглашаешь людей к себе за стол, а они норовят и ноги положить на этот твой стол. Санкции, уход из России японского бизнеса «в знак солидарности с Украиной», наезды на Москву по всем направлениям, лишение нашей страны режима наибольшего благоприятствования во взаимной торговле, крайне агрессивная и враждебная риторика японских политиков, до премьер-министра включительно… Итог закономерен. Плюс Россия объявила о том, что блокирует продление участия Японии в Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Что бы всё это для японской экономики и будущего российско-японских отношений ни значило, терпеть взбрыки Токио в свой адрес Москва, похоже, окончательно перестала. Когда-нибудь это должно было произойти, вот оно и произошло…