Суд в Москве отказал корпорации «Мета»

Суд в Москве отказал адвокату корпорации «Мета» (более известной российской публике, как «Фейсбук») в требовании не рассматривать иск к ней российской Генеральной прокуратуры на том единственном основании, что корпорация эта АМЕРИКАНСКАЯ, стало быть, судить её могут только американские суды по американским законам. Ну, и дату заседания, чего от суда адвокат тоже требовал, переносить не стал. Б-же, какой произвол! Какая диктатура! Какое немыслимое разрушение основ! Американскую сетевую структуру будут судить в России за сущие пустяки: отказ блокировать призывы к убийству российских военнослужащих и президентов — России и, для разнообразия, Белоруссии. И, сколько помнится, к пыткам российских военнопленных…

Нарушение свободы слова и прав человека налицо. Налицо и наглое попрание правил игры: американцы могут себе позволить и позволяют что угодно в отношении кого угодно в какой угодно стране мира. Их самих трогать никто не смеет, а судить не смеет тем более. Только начни — им что, и приговоры начнут выносить?! Причём не американские суды, а по представлению каких-то туземных прокуратур какие-то туземные судьи? Вот эти, которые в бусах, перьях, боевой раскраске, валенках, тулупах с ушанками и с кольцами в носу?! Совсем в своей России Путин местное население распустил, не говоря уже о судьях и прокурорах! На святое замахиваются — на звёзды и полосы, на неприкосновенность всего американского и на право Соединённых Штатов делать всё, что им заблагорасудится, притом, что им за это никогда ничего не бывает и быть не может…

Нет, разумеется, американские суды какого угодно уровня, хоть самого низшего, могут судить и судят кого угодно, от Ирана и России до Китая или Швейцарии. Людей, иностранные банки и корпорации, ведомства и учреждения, государственные организации и силовые структуры. Но это именно американские суды с американскими судьями и делают они это по американским законам. А точнее, без каких бы то ни было законов. Что какой их судья решил, с утра с левой ноги встамши, к тому и присуждают. Запрет на любую деятельность и на взаимодействие с теми, кому её запретили третьих лиц и организаций под угрозой запрета уже их самих, объявление террористами и санкции, конфискация и заморозка активов и имущества в каких угодно объёмах без малейшего объявления и объяснения причин…

Теперь всё это может вернуться и вернётся к ним самим. Врачам часто не нравятся их собственные лекарства. Тот самый случай. Интересно будет попробовать, как Америка будет жить в условиях, когда принадлежность к юрисдикции этой страны перестанет быть защитой и превратит кого и что угодно американское в объект для легитимной охоты и мишень? Понравится ли это её бизнесменам и политикам, юристам и обычным гражданам, американским союзникам и американским клиентам? А пуще того, понравится ли это всем тем, кто вышел на крестовый поход против нашей страны и участвует в необъявленной войне против неё. Той самой, о желании избежать которую много говорят в Пентагоне, хотя она давным-давно идёт вовсю, в том числе на Украине…