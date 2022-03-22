{ 22 марта 2022 }

Награда в 5 миллионов долларов

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

На сайте Министерства финансов США появилась информация о выплате награды, величиной до $ 5 млн., за сведения об активах «российских олигархов и коррупционеров». В качестве активов за доносы о которых предлагается вознаграждение, имеются в виду: недвижимость, яхты, самолёты и прочее ценное имущество (к примеру — коллекции произведений искусства, на которые всегда есть спрос и прибрать которые к рукам многие были бы готовы). Называется вся эта бурнокипящая деятельность имени то ли Павлика Морозова, то ли Мальчиша-Плохиша, то ли старухи Шапохляк: «Программа вознаграждений за возвращение активов клептократии». И тут главный вопрос: чего это наши собственные следственные органы и досточтимое и даже, можно сказать, родное Министерство финансов Российской Федерации первыми такую программу не открыли? Не сообразили, что ли? Или недостаточно поворотливыми оказались?

Нет, ответ на самом деле понятен, не стоит притворяться глупее, чем мы есть. Зачем искать чёрную кошку в тёмной комнате, если заранее известно, что её там нет и никогда не было? Но если ещё немного подурачиться: возвращать активы наших олигархов и клептократии американцы намерены кому? Российскому народу и государству, что ли, у которых эти активы, собственно, те и увели? Или самим себе, любимым? Но тогда, какое же это «возвращение» наших активов? Это нормальное, вполне традиционное для Америки пиратство, оно же бандитизм или исконный гангстерский промысел, но только не «возвращение». Назвали бы уж тогда это дело честно: «Программа по ОГРАБЛЕНИЮ США российских олигархов и клептократии». Звучит неплохо и сразу понятно, чем конкретно американским стукачам нужно заниматься. А то строят из себя не пойми что, зайчики эдакие…

Тут, главное, не перепутать. А то полезут на поверхность сведения об олигархах и клептократах из стран, не имеющих к России, против которой сейчас Америкой открыта война на уничтожение, прямого отношения. Скажем, украинских (ой, как их много и сколько у них активов!). Или российских, но беглых, из тех, что борются против Путина, типа акционеров ЮКОСа, да и не только их… У тех же Ходорковского и Невзлина активов на Западе — море. Их считать? Или активы людей, типа экс-главы российского МИДа Козырева и таких, как он? Они не олигархи, но совершенно точно коррупционеры — и ещё какие! А как насчёт 100%-ных американцев, европейцев и всех прочих, которые на разграблении Восточной Европы и постсоветских республик нажились, типа того же Сороса? Или сенаторы, конгрессмены и чиновники, которые на наших олигархах и коррупционерах обогатились?

Опять-таки, среди них и неамериканцев много, от британских лордов до премьеров, президентов и министров со всей Европы, не говоря уже о международных чиновниках. Одна только ООН со всеми её комиссиями, комитетами и агентствами чего стоит! Так ведь не тронет никто ни западную воровскую мафию, ни ворьё и нуворишей из тех стран, которые пока гнобить не велено. Хотя если этим ради чистого любопытства заняться и начать все эти данные в открытом доступе публиковать, так прикольно будет… А если ещё и добавить раздел по связям этих людей с наркомафией и картелями контрабандистов, торговцами людьми и торговцами органами, теми, кто контролирует чёрный рынок оружия, террористами и прочей международной преступностью… Гулять, так гулять! Однова живём. Чего ради только наших богатеньких буратинок будут полоскать и чморить? Повеселимся, братья и сёстры, что ли?!

Евгений Сатановский


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