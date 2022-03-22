С интересом просмотрел по рекомендации американского друга интервью Чичваркина Дмитрию Гордону, хотя в обычном режиме ни тот, ни другой ничем не интересны. Один — беглый лондонский сиделец, который в российскую реальность напрочь не вписался и явно тяжело спивается. В Великобритании это просто — не Саудовская Аравия и не Иран, страна под завязку забита алкоголем разного качества, в том числе высокого, да и пьянство у англичан — исконная традиция и национальный спорт. Выглядит эпатажно и до предела странно со своими закрученными до ушей усами (в детстве в мушкетёров не наигрался, что ли?), надетой в знак солидарности с Украиной вышиванке, которая ему идёт, как корове седло, и мохнатой красной женской кофте типа «французские солдаты пытаются пересечь зимнюю Березину». Второй — как всегда лыс и нагл, хотя от того, что Чичваркин говорил, его иногда перекашивало.

Ну, перекошенный Гордон — светоч русскоязычного украинского интернета, это нормально. Там таких сейчас много, и собственного разлива, и переехавших в своё время из России, к которым она вот-вот сама в гости приедет, причём именно так, как про это шутили в старом советском анекдоте: на танке. Но не о них речь. Люди как ничего в этой жизни не понимали, так до сих пор и не поняли, и уже вряд ли поймут. Причём ощущение того, что если они в Киеве не отсиделись, где у них гарантия, что отсидятся в Лондоне, у всех явно присутствует. Как и понимание того, что ни хрена никто из внешних сил, на которые они так надеялись, с Москвой сделать ничего не сможет, делать не будет и надеяться на это бесполезно. Слова всякие в запасе есть и их много: НАТО, Евросоюз, Соединённые Штаты, солидарность с Киевом, санкции против России, вера в Навального… Халоймес это всё. При осознании того, что игра сыграна и ставок больше нет.

Остаётся пить горькую, проклинать Путина и предвещать ему суд истории и будущий трибунал, а стране нашей и всем её соседям неизбежную катастрофу. Точь в точь, как было с эмиграцией столетней давности — белыми и примкнувшими к ним разночинцами, которые тогда, правда, Ленина кляли и большевиков, а не ВВП, но разницы в итоге мало, по крайней мере, внешне. И ведь это только начало нового исторического процесса! Конец старого мира всегда неприятно выглядит. Вроде, были какие-то люди, активничали, что-то делали, как тот же Чичваркин, кем-то стали, и вдруг превратились в шутовское отребье, сильно пьющее и понимающее, что впереди ничего нет… Притом, что Путин никого из них пальцем по большому счёту не тронул. Сами всё, что у них было, прогадили — и кто им теперь в этом виноват?! Друга, впрочем, мрачные откровения Гордону Чичваркина на фоне стойки с выпивкой под потолок, воодушевили и развлекли.

Ну, он американец, а у них с объективной информацией на тему происходящего на Украине и внутри России сложно. Наше телевидение везде отрублено, интернет профильтрован и отцензурирован так, как это раньше никому там и не снилось… Навевает неприятные параллели с Советским Союзом самых мрачных и тяжёлых застойных времён. А уж после заполнения годового плана работы в его компьютерной фирме с личным, под непременную подпись, обязательством по развитию не только модной в Соединённых Штатах, но теперь категорически внедряемой «дивёрсити»… Что лично он, 60-летний, соблюдающий религиозные традиции еврей-программист обязуется сделать в течение года на своём рабочем месте для продвижения идеи расового и полового разнообразия? Чисто копирование комсомольских обязательств по повышению морального уровня строителя коммунизма. Посоветовал обещать развестись с женой и жениться на молодом гомосеке — негре или пуэрториканце. Он даже особо уже и не смеялся…