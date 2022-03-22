Вот за что мы любим европейцев, так это за честность, открытость, порядочность и строгое соблюдение ими своих законов. То ли дело наши люди, лапотные, которым ни закон не писан, ни сами понятия права и культуры неведомо. Одно слово — варвары мы. Дикие, волосатые северные и восточные варвары. Ну, или уж сразу, чтобы не заморачиваться: северо-восточные. Ушкуйники, хунхузы, речные пираты и сплошные братки. Как есть — банда. Вот они там, которые западные леди и джентльмены, с нами и поступают соответственно своим высоким и гуманным представлениям о законе и порядке, о чём нам же бесхитростно и объявляют, попугивая, словно того ежа из старинной поговорки, голым афедроном. Что в ситуации с Украиной и происходит — и до чего ярко и показательно! Неясно, правда, чего они от нас этим добиваются. Ну, может просто позлить лишний раз хотят? Так это не вопрос — с этим у них всё и в самом деле преисправно вышло!

Позлил дурак быка перед корридой… Вот, про что думали и что имели в виду те евробюрократы, которые выдвинули идею использовать замороженные и конфискованные российские активы «для восстановления Украины»? Отомстить нам хотели за всё происходящее? Своему собственному населению объяснить, что они не бандосы с большой дороги, которые прихватили, не разбирая, чужие деньги и чужую собственность, пока могли, по национальному принципу происхождения её владельцев, а эдакие благородные разбойники? Робин Гуды, отбирающие добро у богатых, чтобы раздать его бедным? Так не получается никак! Поскольку по сравнению с нашими самыми тошнотными и отмороженными из отмороженных олигархов те, кого они на Украине прикормили — помойный отстой худшего на планете разбора. Не говоря уже о том, что населению тамошнему ничего не достанется, как никогда и не доставалось. Есть опыт, и не только по Украине.

Что до пресловутого восстановления… Дороги они там отстроят, которые с советских времён не чинены? Заводы, разорённые за 30 лет восстановят? Порты? Коммунальные сети в городах и деревнях? Санатории и курорты? Больницы и детские садики? Школы? Ага. Два раза — туда и обратно. Хотя как раз на это конфискованных денег наших олигархов не сильно жалко. Всё равно они их из страны вывезли — считай украли. Так хоть людям бы пошло. А вот насчёт украинской военной инфраструктуры, про которую речь и идёт, хрен им по всей морде. Восстановят они её! Свою бы сохранили. А то, как с Украиной разбор полётов наши закончат, да про все те условия обеспечения безопасности России, о которых ещё в декабре американцам было конкретно и предметно сказано, речь зайдёт… Что там, кстати, Словакия насчёт поставки Зеленскому своих С-300 заявила? Интересно, что после этого от неё самой останется. Предупреждают их, дураков, предупреждают… Всё зря!