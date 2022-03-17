Лучшая роль племянника Фрэнсиса Форда Копполы

Давно погасшая звезда Голливуда вспыхнула вновь. Да ещё как! Актёр сыграл самого себя в картине «Невыносимая тяжесть огромного таланта», и этот фильм по итогам премьерного показа на американском фестивале искусств South by Southwest набрал 100% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes. Этот показатель сформировали 17 критиков.

Конечно, настолько же идеальным рейтинг не останется, когда картину увидят и другие критики. Однако, меньше 90% точно не будет. Тем более, что, например, на «Кинопоиске» рейтинг ожидания — 99% на основании мнений 6 тысяч пользователей. Значит, и в прокате такое наверняка «зайдёт», пусть даже официального релиза в России и не будет.

Мы подняли эту тему потому, что подобное уже случалось. В 2014-м Майкл Китон снялся в главной роли в лучшем фильме года — «Бёрдмен». Там он тоже играл самого себя — полузабытого актёра, который известен ролью супергероя конца 80-х — начала 90-х годов. С тех пор Китон снова в седле. Даже повторит роль Бэтмена в фильмах «Флэш» и «Бэтгёрл».

Ну что ж, осталось только Брюсу Уиллису сыграть боевого пенсионера, вдруг осознавшего, что он хоть и крут, но уже всё-таки не крепкий орешек.