Пока российские войска и силы ДНР/ЛНР ведут бои на Украине, народ за линией фронта, как это всегда и бывает в таких ситуациях, определяется. Кто за. Кто против. Кто сможет — сохранит работу. Кто нет — будет искать новую. Кому по нраву то, что происходит или он хотя бы понимает, из-за чего начался весь сыр-бор, останется жить в стране. Кому невмоготу или он до такой степени был погружён в Фейсбук, Инстаграмм, Твитер и прочую сетевую заразу, что только на неё и ориентируется, верит исключительно ей и жить без неё не может, уедет. Дай им всем Б-г счастья в их новой жизни. В конце-концов, страна пережила столько волн эмиграции, что ещё одна ничем особым не станет, хотя людей по-человечески жалко. Впрочем, у многих есть за границей жильё, у кого-то деньги, у кого-то работа, у всех образование… Не пропадут. Как там у Алексея Толстого его роман про Гражданскую войну назывался? «Хождение по мукам»? Ну, эмиграция — это всегда оно и есть.

Рвутся связи, семейные и дружеские. Ломаются привычки. Родственные отношения летят под откос. При этом бесполезно пытаться их сохранить — никому никогда не удавалось и нашему поколению не удастся. Ладно ещё, если удаётся совсем не пересобачиться и хоть как, но заставить себя вести прилично в отношении ещё вчера близких людей, с которыми в одночасье оказался по разные стороны баррикад. Не у всех получается. А спорить и ссориться бесполезно. Никто никого никогда ни в чём убедить не в силах. У каждого своя правда и тут хоть тресни, свои мозги в чужую голову не вставишь и чужими глазами на мир не посмотришь. Так что тут американцы сработали ровно так, как и рассчитывали, расколов российское общество, заставив Россию воевать на Украине и взорвав её связи с Европой так, что их вряд ли удастся восстановить. Что для Европы смертельно опасно, притом, что Америке её ослабление только на пользу.

Кому, в самом деле, нужны конкуренты? А что европейцы без российского сырья и российского рынка не имеют перед США тех преимуществ, которые у них были ещё вчера, ясно даже им самим. Тем более, что Ирана у них тоже нет, а не сегодня-завтра они могут потерять и Китай. Начнётся заварушка вокруг Тайваня, вынудят их Штаты наехать на Пекин, и прости-прощай ещё и китайский рынок. Очень примитивная схема, но ведь работает! Что до нас… Вовсе не обязательно те, кого потеряла или ещё потеряет страна — худшие из её граждан. Вовсе не обязательно те, кто поднимется на сложившейся ситуации — лучшие. Вовсе не обязательно те, кого перемелют военные действия — пока на Украине, а там, кто знает? — люди, без которых можно будет обойтись. Скорее, наоборот. Вовсе не обязательно те, кто уцелеет и их наградят и повысят, этого в самом деле заслуживают. Нет в этом мире никакой справедливости, не было её и не будет. Увы, но так уж он устроен, этот мир. Жаль это. Очень жаль. Только другого нет…