{ 16 марта 2022 }

Россия больше не член ПАСЕ

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Решение о выходе страны из европейских организаций и связанных с ними конвенций принято отечественным начальством и об этом было объявлено. Так что показательное голосование по этому поводу евродепутатов мало что изменило. Страна наша начала переход с европейских на собственные политические и законодательные рельсы, прекратив подчиняться европейским законам и установлениям, от которых население давно тошнит. Может быть, даже снова начнут применять к всяческим вурдалакам, типа серийных убийц и садистов, смертную казнь вместо того, чтобы их коллекционировать на пожизненном заключении под одобрительное воркование идиотов и адвокатов насчёт того, как это цивилизованно и гуманно. Ну, и много чего ещё из того, чем нас европейцы по рукам и ногам вязали, имеет шанс отмереть.

На самом деле, пребывание в ПАСЕ России как стране не дало ровно ничего, кроме возможности для европейски ориентированной части отечественного начальства ездить на халяву по Европе, чувствовать себя за государственный счёт большими европейскими начальниками и поплёвывать сверху вниз на остальное население, успокаивая себя тем, что оно им просто завидует, а не воспринимает как бар, с классическим желанием воткнуть им всем вилы в бок или отходить по толстым черепушкам толстовской “дубиной народной войны”, предварительно пустив под крыши новорусских усадеб “красного петуха”. Лучше к ним всем после выхода России из Совета Европы в стране относиться не будут, но хоть не так тошно будет на наших долбоящеров паразитарных смотреть. Пустячок, а приятно. Перестанут населению хоть чуть-чуть головы морочить.

Несомненно, некоторые европейские нормы разумны, а отдельные даже вполне полезны, давая шанс хоть как-то ограничить жадность, подлость и прочие наиболее мерзкие качества собственной “элиты”, которая себя показала в нынешней критической ситуации тем, чем на самом деле является. Впрочем, она и без членства в ПАСЕ лучше не выглядела. Вор и бандит, он и в Африке вор и бандит. Бестолочь, пролезшая по блату в начальство, ею и останется. Жлоб, бюрократ, взяточник и корыстный выжига, тоже. Хоть есть у него возможность прикрываться Европой, хоть нет. И несомненно сволочь всяческая и всевозможные аферисты, карьеристы и авантюристы попытаются всплыть наверх, используя сложившуюся ситуацию, как это всегда на исторических переломах и бывает. Ну, “значит снова нам вести незримый бой” со всей этой публикой – кто кого. При этом, оставить в стране действовать всё нормальное, зачистив плесень, ничто не мешает. Да и ПАСЕ этому не мешала…

Евгений Сатановский


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