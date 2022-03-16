Помощник президента Байдена по национальной безопасности, Джейк Салливан, хочет обсудить с Николаем Патрушевым ситуацию на Украине, с прицелом на «угрозу применения там Россией химического или биологического оружия» (?!!!). Переводя с американского дипломатического на общечеловеческий язык, с учётом всего, что мы знаем об американцах и их подходе к войнам, включая свежий опыт по Ираку, Сирии, Ливии и Афганистану, эти ребята то ли готовили на Украине что-то, связанное с военной химией и биологией (в последнем случае мы даже знаем, что именно), то ли готовят сейчас, то ли этим занимаются их местные партнёры, с которыми российские войска ведут бои. И либо они сами (в лице Пентагона или ЦРУ, неважно), либо их вышедшие из-под контроля украинские клиенты могут вот-вот эту дрянь использовать, свалив, естественно, на нас.

Вариант: в ходе боёв соответствующие исследовательские центры, лаборатории и склады запрещённого оружия могут быть повреждены, после чего оно вырвется на свободу и начнёт без разбора косить людей, преимущественно из числа гражданского населения. Либо, что для американцев ещё хуже, всё это хозяйство попадёт в руки российских военных и данные по причастности к запрещённым во всём мире экспериментам американцев и их союзников по НАТО (немцев и англичан в первую очередь) будут обнародованы. Так что им нужно сыграть на опережение, сделав вид, что это ОНИ нам пытаются помешать в развязывании химической и биологической войны, а не сами её готовили и по сей день готовят. Тот самый случай, когда простота хуже воровства, но ребята эти действуют настолько по штампам, стандартными и предсказуемыми методами, что иметь с ними дело становится даже как-то уже не слишком интересно.

Впрочем, не исключено, если, конечно, Патрушев на хитровымудренное предложение Салливана откликнется, а не пошлёт его в дальнее пешее эротическое путешествие, что в ходе их беседы удастся выяснить какие-то новые подробности того, где и что именно из компонентов НАТОвской военной химической и биологической программы на Украине расположено. Вдруг мы ещё не всё по неё знаем? Или так уж случилось, что там какие-то сотрудники профильных западных ведомств и организаций застряли и Салливан их вытащить пытается, как в своё время случилось с американцами и их союзниками в Сирии, в том числе в Алеппо. Так тогда О’Брайен в Москве старался! А ведь это происходило ещё в те годы, когда у нас с американцами отношения почти нормальные были, не в пример нынешним временам, когда их практически нет…