Чертовски интересно пообщаться в эфире со слушателями. Многое объясняет. Главное, когда устраиваешь опрос, правильно задать вопрос и дать на выбор варианты ответов, которые дают возможность сделать какие-то конкретные выводы. А заодно взять в качестве обсуждаемой тему, которая слушателям интересна. Тогда за полчаса — максимум минут за 40 голосования получаешь выборку, получше ВЦИОМа (остальное время в часовой передаче занимают новости, реклама и описание самого вопроса и возможных вариантов ответов). Так что, в текущей геополитической ситуации говорить надо об Украине и всём, происходящем вокруг российской спецоперации в пределах её границ. Вот и поговорили. Два часа эфира, два опроса. В каждом приняло участие почти 4200 человек, что ОЧЕНЬ много. Исключительно оказались актуальные темы.

Первая — отношение слушателей к панике, которую навевают СМИ и интернет. Закупают продукты и лекарства или нет? Запасаются туалетной бумагой и мылом, спичками и свечами, дровами (в деревне) и бензином, шампунем и стиральным порошком, или не особенно заморачиваются? Считают, что всё пропадёт и всему хана или не считают? Снимают все свои деньги в банках на случай, если счета обнулят, или смотрят в будущее философски и не бегут к банкоматам? В итоге выяснилось: 1% верит, что пропадёт всё и на всякий случай запасаются всем. 22% покупают кое-что: те же лекарства или корм для котов и собак (автор именно в этой категории — у него кот на лечебном питании для пожилых кастрированных животных). 77% вообще не заморачиваются. Кстати, в отличие от начала коронавирусной истерии позапрошлого года, никто особо не запасается крупами. Гречка уже никому в глотку не лезет.

Второй опрос был насчёт пресловутых переговоров наших дипломатов и политиков с командой Зеленского. Крайне актуально было, после ракетного обстрела Донецка и всего того, что ВСУ и нацисты продемонстрировали в отношении украинских мирных жителей и российских военнопленных. Итог: 4% за переговоры, веря, что в них есть какой-то смысл. 24% полагают, что если президенту они зачем-то (неважно, зачем именно) нужны, пускай их проводят. 72% категорически против, никакого смысла в них не видят и полагают, что от них один вред. Объявили денацификацию, так и надо её проводить так же, как воевали с нацистами в Великую Отечественную войну, а не разговоры с ними разговаривать. А то получается чистый сюр. Благо, представить себе, что на дворе 1943 или 1944 год, а Сталин с Гитлером переговоры проводит, нереально. Впрочем, именно потому тогда всё в итоге 9 мая 1945 и закончилось, а не так, как у нас идёт… Да что о грустном говорить!