Вечный спор разговорчивых людей о ценностях

Что важнее, кто значимей для страны и прочее, столь же актуальное. Западные ценности или, конкретнее, европейские, против отечественных. Модернизаторы против сторонников патриархального уклада всех типов и видов. Доморощенные философы и философствующие толпы выпускников гуманитарных факультетов против прагматиков. Циники протим романтиков. Физики против лириков. Истинно верующие против схизматиков, еретиков, сектантов и иноверцев, а заодно все они против атеистов. Ну, и всякая прочая толкотня на арене. Табуретку смастерить или унитаз починить некому, орбитальную группировку спутников на уровне американской или европейской не можем смайстрячить, зато кто не Дугин, Проханов или Курнинян, тот Вассерман. И все про «смыслы» говорят.

Чёрт его знает, про что всё это, помимо искреннего желания покрасоваться перед публикой, поиграть словами, надуть щёки перед сильными мира сего и попытаться им понравиться, или перед толпой, которую страсть, как хочется возглавить, направить и увлечь за собой — не так важно, куда, зачем и что из этого в итоге выйдет. Главное, чтобы за собой. Приятно ощущение того, что ты — лидер, трибун, пророк, пастырь и вожак малых сих в одном флаконе. Зуд миссионерства в отдельно взятом лице, неважно, какой именно национальности или вероисповедания. Главное, чтобы экспрессия была, вера в свою избранность и миссию нести людям свет (просвещать, стало быть), напор и язык был хорошо подвешен. А то коров, свиней или гусей с баранами пасти — скучно. Пшеницу, яблоки или помидоры выращивать — долго и хлопотно. Чугун или сталь лить, камень тесать или глину месить, тем более. Куда профессиональному бездельнику податься?

Помотришь на них всех со стороны… Каждый второй если не Декарт, то Аристотель. Словами жонглируют, один другого краше. Всё идеологию им внедрить хочется, её параметры определить и мозги окружающим прокомпостировать. А что именно с тех идеологий и империя рухнула, и Советский Союз загнулся, того они ни видеть, ни понимать не хотят. А может, просто на это не способны. Делать что-то конкретное и полезное людям, материальное или нематериальное, но нужное, они не рвутся — скучно, неприбыльно и беспонтово. Меж тем всё давно придумано до них и без них. Честность и порядочность, ум и скромность, талант и самоирония, чувство юмора и умеренность, доброта и щедрость, стойкость и любовь к природе и к родине, любопытство и открытость новому, готовность бороться со злом и защищать добро, сострадание и уважение к чужому труду, забота о детях и стариках… Что ещё нужно, чтобы жизнь была нормальной? Но это не для них. Слишком обыденно, просто и неприбыльно. Вот и стрекочут. Сверчки на печи…