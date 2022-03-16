Немного об экономике

О корпоративном противодействии введению Россией ответных санкций (из аналитической записки).

1. Анализ показывает, что если Россия даже частично, до гуманитарного уровня, ограничит поставки недружественным странам энергоресурсов, металлов, редкоземельных, минудобрений и некоторых других видов продукции и сырья, имея долю в мировом производстве и торговле от 17% (нефть и газ) до 37% (никель) и 40%, (товарный неон) будут запущены процессы дезинтеграции экономик ЕС и в меньшей мере США с сопутствующим ростом социальной активности граждан.

2. Однако сравнительно с четырьмя пакетами комплексных системных мероприятий, разработанных правительством, чтобы противодействовать санкциям на внутреннем рынке, набор внешнеэкономических ответных мер, предложенный властью, по мнению ряда аналитиков, не адекватен сильнейшим ударам Запада по отечественной финансовой, логистической и научно-технологической сферам.

По существу лишь два принятых ограничения в некоторой степени могут нанести ущерб недружественным странам — запрет на экспорт пшеницы и продукции атомпрома. Однако пшеницу согласно данным ФТС Россия продает в основном странам, не поддержавшим санкции. Из общего объёма экспорта в 8,9 млрд долларов (2021) на Египет, Латинскую Америку, Африку приходится 90% продаж, на Евросоюз — 6,5% (577 млн долларов). Относительно ощутимо для США может оказаться эмбарго на поставки ТВЭЛ (топлива) для АЭС, на долю которых приходится около 20% выработки электроэнергии, но этот дефицит может быть перекрыт мощностями тепловых и гидроэлектростанций и скажется в основном на прибыли отраслевых корпораций-партнеров Росатома. Тем не менее будут ограничены предполагаемые возможности США реэкспортировать ядерное топливо в третьи страны с разнообразными последствиями, в том числе разработкой неконвенциального оружия с «российским следом».

3. За рамками намеченных ограничений в полном объёме остались главные статьи российского экспорта, от которого критично зависит экономика недружественных стран — углеводороды, металлы, минудобрения, редкоземельные, компоненты для производства микроэлектроники. Об опасности для социально-экономической стабильности таких мер России неоднократно заявляли лидеры США и Евросоюза, призывая население готовится к трудностям. Между тем, даже кратковременное падение уровня жизни может серьезно повлиять на кадровый состав западных правительств и проводимую ими политику.

4. Поскольку производство критичной для стран-санкционеров продукции контролируется в России преимущественно крупными частно-олигархическими корпорациями, то логичным будет вывод: ими пролоббирован отказ применить наиболее эффективное эмбарго на экспортные поставки. Это свидетельствует, что в условиях гибридной войны корпоративные интересы олигархата не совпадают с общественно-государственными интересами. А в большинстве случаев прямо противоречат им, объективно укрепляя геополитических соперников. Проводить эффективную ответную контрсакционную политику в ответ на гибридную агрессию Запада мешают лоббистские усилия крупнейших корпораций.

5. Такой вывод подтверждают и нарастающие в последнее время прибыли экспортеров нефти, газа, угля, металлов, минудобрений и некоторых других видов продукции. В частности, цены на уголь (второй по важности вид топлива в ряде стран ЕС, российские поставки в 36 млн т обеспечивают 70% потребности) выросли со 186 долларов на 23 февраля 2022 до 456 долларов за тонну, баррель нефти подорожал до 115-120 долларов, газ — до 1300 — 1500 долларов за ткуб. Поставки газа в Европу, нефтепродуктов в США, экспорт металлов в феврале-марте резко увеличились, разогнав валютные прибыли экспортеров. Учитывая, что США и ЕС заявили о санкционном запрете России использовать доллары и евро в расчетах, наложив в качестве первого шага эмбарго на поставки наличных банкнот, эти прибыли вряд ли будут использованы в интересах государства и могут осесть на зарубежных корпоративно-частных счетах.