Ситуация на Украине много что показала всем тем, кто в России способен спокойно, без истерик или излишних эмоций анализировать сильные и слабые стороны страны, включая узкие места, недоработки и то, что у неё должно быть, но чего пока (или уже) нет. И тут автор не склонен ударяться в гиперпатриотическую патетику или алармизм, точно также, как в распространённое у отечественной интеллектуальной элиты пораженчество, которое лично ему доказало справедливость обидной формулы Ленина насчёт того, что интеллигенция — это не мозг, а г-вно нации. Одно хорошо, что далеко не только российской. То, что в образованных кругах происходит в Европе, Канаде и Соединённых Штатах никакому объяснению не поддаётся. А про Израиль и вообще молчим. Евреи, которые активно поддерживают украинских бандеровцев — это даже не патология, а чистой воды дурдом. Можно вызывать санитаров.

Меж тем, абсолютно понятно, кто из начальства и «элиты» на своём месте, а кто нет. И вообще, кто есть кто. Ни за какими постами или связями не отсидеться и не спрятаться. Война всегда такие вещи демонстрирует, а у нас на дворе именно она. И не с Украиной, а со всеми западниками разом. Что называется, бросили петарду в деревенский сортир, г-вно по всей деревне и разметало. Образ, конечно, неаппетитный, но точный. У кого там ещё остались иллюзии по-поводу того, что самая уютная и широко разрекламированная часть современного цивилизованного мира собой представляет, со всеми своими правами человека, законами и правом священной частной собственности? Наши доморощенные философы-теоретики, впрочем, не лучше. Несут невесть что — каждый своё, кудахчут в ожидании прокорма… Гнать их надо всех в шею со двора и делом заниматься. А то понаплодили у себя дармоедов! На них никаких ресурсов не напасёшься.

Спутники нужны. Спутники. Военные в первую очередь. Не небоскрёбы строить и девочек в космос запускать, а аппараты, способные в любой момент погасить любую вражескую орбитальную группировку, американскую или европейскую — всё равно. Высокоточное оружие нужно в количестве, которого должно хватить на то, чтобы провести демилитаризацию не Украины (на это его точно хватит) или стран Восточной Европы (тоже, судя по всему, хватит), а всего блока НАТО, включая США. Любые запчасти к любой технике и саму эту технику надо уметь у себя производить. Называется просто: реиндустриализация. Инженеры стране нужны, конструкторы и учёные, от которых есть реальный прок, а не политологи, юристы, финансисты, блогеры, тик-токеры, философы, риелторы и прочая инвалидная команда умственного труда. Поигрались в западные ценности — хватит. Делом нужно заниматься. Делом.

До крайности нужны грамотные, честные и мотивированные руководители всех уровней. Не жулики, которых вокруг полно. Не уголовники со связями в верхах. Не блатные бестолочи, дети, племянники, любовники и любовницы верхнего и среднего слоя чиновников и политиков, а нормальные люди, работающие на результат. У турок и иранцев такие есть, у китайцев и корейцев есть, у японцев всё ещё есть, а вот на Западе и в копируюшем американцев Израиле это всё более редкое явление. Будет у нас кадровая политика нацелена на выдвижение такого народа, уцелеем. Нет… Ну, у евреев восстановление государства заняло почти две тысячи лет и возник современный Израиль чудом. А сейчас Россия для всего мира — такой же коллективный еврей, только среди наций. Наехали на неё все сволочи на планете. Отбиться надо. Если не уцелеет страна, больно долго её придётся собирать.