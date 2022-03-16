Истерики и непрерывное вранье

На фоне истерик, непрерывного вранья, обвинений России и лично Путина во всех смертных грехах, заверений в преданности делу Украины и осторожных объяснений стран НАТО, почему ей никто в войне с Россией помогать не будет, которыми полны речи и статьи тамошних политиков, политологов и журналистов, трезвые голоса — редкость. Пара-тройка американцев поумнее и посмелее, немецкий генерал с ясным профессиональным взглядом на ситуацию на фронтах, и всё. По крайней мере из тех, кто хоть как-то себя проявляет. Поскольку мало желающих попасть в категорию диссидентов «понимающих Путина». Могут быть самые неприятные последствия: уволят, сожгут машину или дом, выгонят детей из школы или университета, а то и начнут их травить… Мало ли на что способно озверевшее от ужаса и ненависти человеческое стадо!

Основная тема, в том числе отечественных оппозиционеров: Путин сошёл с ума, он в ужасе, он хочет увековечить свою власть, но ему этого никто (варианты: свободный мир, демократический мир, прогрессивное человечество — нужное подчеркнуть) не даст. Режим вот-вот рухнет, надо только чуть-чуть подтолкнуть. Ввести ещё немного санкций против России, ещё добавить фамилий в санкционные списки, ещё поарестовывать и позамораживать российские частные и государственные активы и обязательно найдётся кто-нибудь, кто Путина убьёт. А чтобы такой человек нашёлся быстрее, надо объявить солидную награду: во-первых за голову российского президента, во-вторых за рецепт его свержения. А то, ишь, засел в бункере… Почему именно в бункере, совершенно непонятно, но чем-то всем им полюбился этот образ. Вот, они гуляют на свободе (кроме Навального), а их враг-президент заперт в глубоком бункере где-то в России…

Россия, правда, самая большая в мире по площади страна, но это неважно. Никто, кроме стран НАТО и нескольких ближайших союзников США, санкций против России не объявлял, лидеры всего мира (включая те государства, которые санкции объявили) с Путиным максимально интенсивно общаются и попытки Байдена сотоварищи найти понимание у арабов, турок, африканцев, латиноамериканцев, Ирана, Израиля, Пакистана, Индии или Китая с Вьетнамом по части дружного наваливания на Москву, не находят у них никакого отклика. Да что, Китай, который Салливан страшными карами за помощь России пугает, притом, что Пекин прекрасно понимает, что он для Америки — следующая потенциальная мишень, вслед за Москвой! К санкциям против России никто и на постсоветском-то пространстве, кроме Прибалтики не присоединился. Как-то не с руки оказалось миру играть в американские игры за счёт собственных интересов.

На Украине, меж тем, идёт не более чем разведка противника боем при минимальном задействовании имеющихся у России ресурсов. Желающие могут пересмотреть условия обеспечения безопасности России, которые Путин выдвинул ещё в конце прошлого года. Они вообще не про Украину, которой просто не повезло оказаться на острие атаки западного блока против России, вот она первой и огребла. Ностальгические иллюзии насчёт неё у российского начальства были и именно они и стали причиной потерь в первые несколько дней спецоперации. Однако быстро развеялись, так что оптимизм по части поражения Москвы, исчерпания у неё сил и близящегося свержения Путина под давлением санкций выглядит, мягко говоря, не слишком оправданным. При таком рейтинге в российском населении он ещё всех своих врагов переживёт и на их похоронах простудится. А вот мир уже точно не будет прежним. И явно не в пользу Запада…