Это принадлежит уже не только русским, а всему миру

Ассоциация британских оркестров (АБО) выступила с публичным отказом от любого всеобщего бойкота произведений русских композиторов.

«Мы не собираемся просто отменять все русское. Эти произведения теперь принадлежат миру, а не только России. Будь то Чайковский или Рахманинов, они часть нашей культуры и нашего канона», — говорится в заявлении организации, включающей в себя и Английскую национальную оперу, и Королевский театр «Ковент-Гарден».

Пожелаем британским музыкантам стойкости в борьбе с истерией отмороженных толп и предостерегаем от подобного заявления французские выставки и итальянские музеи, в которых сейчас остаются заложниками шедевры русского искусства и другие жемчужины наших музеев. Эрмитаж уже обратился к итальянской стороне с просьбой вернуть полотна, и министр культуры Италии Дарио Франческини поспешил уточнить: «Мне кажется ясным, что когда владелец просит вернуть свои работы, они должны быть возвращены».

А вот французский минкульт продолжает мутные игры и, судя по браваде, не вернет экспонаты коллекции Морозовых до середины мая. Не будили бы лихо, а то, глядишь, через годик-другой выяснится, что «Мона Лиза» прекрасно смотрится в Эрмитаже, где ей точно не будет грозить очередная отмена здравого смысла.