{ 13 марта 2022 }

Спящие закрывают веки. И переводят будильник

Рубрики: [Telegram]  

Артистов, не поддерживающих проведение спецоперации на Украине, могут лишить государственных наград и почетных званий (и, очень надеемся, эфирного времени, контрактов и грантов). Такое предложение внесено в Госдуму Екатериной Стенякиной. Отдельно из уст депутата звучали фамилии Галкина и Гребенщикова.

Последний нюанс намекает, что государственного признания планируют лишать именно выступивших против, а не просто не поддержавших. Между этими двумя реакциями — огромная масса артистов: подавляющее большинство, чего уж там.

И хоть мы острейшим образом переживаем из-за возможного возвращения в наш мир всех беглых стыдунов и откровенно враждебных Ротар, считаем важным заранее определить красные линии: лишать будут тех, кто высказался против СВО, или всех, кто еще не выступил с публичной поддержкой? И что будем делать с целым стадом тупо не разобравшихся в трендах и успевших пометить свои странички всякими «Миру мир» СБУшного авторства?

А еще есть смешанное чувство. С одной стороны, радует, что активно выступил против лишь узкий круг давно помеченных западным клеймом компрадоров. Но с другой, никуда не делась уверенность, что основная масса «спящих», чутко уловив настроения народа, так и не вскрылась.

И просто перевела будильник.

НЕВМИНКУЛЬТ


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