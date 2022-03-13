Лука Сафронов приковал себя к двери «Мак-Дональдса»

Продолжаются чудеса нашего городка. Лука Сафронов, сын известного художника Никаса Сафронова, приковал себя к двери «Мак-Дональдса» в знак протеста против того, что тот вот-вот в России закроется (не исключено — на время). Так прямо и написал, что вся его жизнь без МД ничего не стоит, а что он весит 270 кг, так это его личный выбор и нечего на его стиль жизни государству покушаться. И ведь зря кипеш поднял! Ну, не будет этих гамбургеров, так будут у него другие, ещё вкуснее. Мало ли в Бразилии Педро, а у нас оборотистых мужиков с мозгами и без особых комплексов? Гамбургеры сейчас только ленивый не кропает. Опять же, что ему, две-три булочки с котлетой западло себе самому сварганить на быструю руку, в качестве биг-мака или обычного бургера, на завтрак, ланч, обед и ужин?

Хочется чизбургер — делай с сыром, хочется филе-о-фиш — с треской. Душа просит с беконом вместо котлеты, да не вопрос, пожалуйста. Со свинками в стране всё зашибись. С курочкой? Да, тоже не проблема. Обваливай её в сухарях со специями или нет — по вкусу. Добавил огурчик маринованый, лучка кружок, салатику листик, кетчупа или майонезу пожирнее, чтобы случайно не похудеть, помидорки кружочек, а то и перчик остренький, халапеньо — с собственной грядки или импортный (Мексика нам никаких санкций не выкатывала), и ешь — не хочу. Картошечку на ломтики настругал — по-домашнему, или маленькими длинненькими аккуратными параллелепипедами, чтоб вышла точь-в точь картошка-фри, и в маслице её кипящее — хряп! Домашнее — оно ещё и вкуснее казённого выйдет.

Может сам начать готовить. Из мужиков, говорят, получаются лучшие повара, а из толстых мужиков — особенно. Автор это по себе знает. Только задницу надо поднять и фантазию включить. Или девочку какую порукастее к этому делу приспособить, а то и кухарку взять и пускай она капризному Луке день-деньской его жрачку готовит. А то, может, подсядет на хинкали, хачапури, лаваш, самсу, плов и лепёшки узбекские. Или манты, пельмени, вареники, галушки, пампушки, блины и чебуреки полюбит. Их-то у нас никто не запрещает? А то и пирожки, кулебяки и буузы всяческие… Папу его ещё ругмя ругают за то, что он кучу портретов известных, богатых и влиятельных людей нарисовал и на этом сам очень неплохо поднялся, что ему, сыну пожрать будет жалко купить?! Большой уже мальчик. Пускай пока без МД перетерпит.