О разговорах, заявлениях и компромиссах

Немного о компромиссах. Из офиса украинского президента доносятся невнятные сигналы от каких-то его советников о том, что Россия и Украина «приближаются к компромиссу». Не дай Б-г и в самом деле к очередному соглашению, типа «Минских», или «Хасав-Юртских» дело сведётся. Вот тогда хана точно настанет, в том числе внутри страны. Поскольку слова Первого о денацификации и демилитаризации Украины напрямую противоречат заверениям чиновников в том, что её оккупировать никто не будет и смены правящего там режима не планируется. Это уже выходит какая-то шибко фантазийная конструкция — автору её по тупости и прямолинейности мышления, которое ему с детства присуще, как человеку советской закалки, никак не понять.

Как в текущую военную ситуацию встраиваются сирийские и центральноафриканские добровольцы, ему тоже неясно. Ну, может под этим понимается то, что надо на фронтах под будущее вышибание остатков американцев из Сирии, а французов из Африки бойцов натренировать и обкатать, чтобы обстрелянными были. Тогда понятно. Пока же украинская и западная пропаганда это так интерпретировала, что у Путина в собственной армии военные заканчиваются, вот он и вынужден народ со всего света собирать. Убедительно так они об этом говорят, с душой, как всё всегда и делают. Врут, как пишут, но некоторые верят. Впрочем, тут во что угодно поверишь, глядя на хоровод уродов изо всех мировых столиц, которые вокруг Кремля непрерывно кружат, пытаясь уговорить Первого остановить наши войска на полдороге.

Если это, паче чаяния, произойдёт, все те, кто в стране настроены против него, его сторонниками не станут — так врагами и останутся, но огромная часть тех, кто за него именно потому, что он наконец-то начал делать то, чего от него, как от президента России, все они ждали, будет против. И это куда важнее чем все политические, дипломатические и экономические игры людей в его окружении, у каждого из которых свои интересы, личные, клановые, ведомственные, но совершенно точно не имеющие к интересам России, как страны, и её будущему никакого отношения. Паркетные интриги и придворные завихрения вообще мало что могут дать государству, хотя похоронить его вполне способны и хоронили не раз. Притом, что, повторим, никакой денацификации и демилитаризации той же Германии, останься у власти Гитлер и его люди, произойти бы не могло.

Чем сегодняшняя Украина от Третьего рейха в этом вопросе отличается? Да, в общем, ничем. Кроме того, что с качеством управленцев у нас дело обстоит куда хуже, чем при Сталине, а уж с их мотивацией, преданностью делу, своему непосредственному долгу и готовностью сражаться до конца, так и совсем плохо. Может заодно и их наконец поменять? Чего им всем, в самом деле, бюджеты пилить и схемы всяческие хитрые пропихивать? А то всякая говорливая хрень с должностью несёт своё, чуть-чуть генеральную линию под своё понимание того, что и как делать надо, подправляя, и ничего дельного получиться в итоге не может и не сможет. Благо, для населения Украины слова о том, что её никто оккупировать не будет означают одно: уйдут российские войска и бросят всех там на произвол судьбы, после чего уцелевшие нацики вернутся и их вырежут.

Подумал бы об этом кто-нибудь у нас, что ли? На кого вся эта бредятина рассчитана? Кого она должна успокоить? Зеленского и его банду? Укронацистов, чтобы не так сопротивлялись? Так их это только мотивирует. С этими людьми заигрывать бесполезно. Хрущёв пытался, из лагерей их после смерти Сталина досрочно повыпустив и подарив Украине Крым. Брежнев украинским националистам вообще волю дал — при нём они костяк партийной, комсомольской и прочей местной власти составили. Вот, сейчас последствия и расхлёбываем. Жёсткий контроль над территорией — ВСЕЙ Украины. Полная зачистка всего её управленческого аппарата на всех уровнях от нацистов и националистов. И, кстати, от уголовников, которых там во власти ещё больше, чем в России.

То же самое с прессой и прочими СМИ, а также школами и вузами. Иначе такое новое поколение вырастят… И, кстати, по тому, как кисло идёт раздача гуманитарной помощи, разве не видно, до какой степени народ боится, что им завтра за то, что они что-то от России приняли, головы открутят? И понятно, почему. В ряде занятых российскими войсками районов, там, где на местах осталось прежнее начальство, оно какую политику ведёт и на что население настраивает? И тут нечего себя уговаривать, что мы все один народ, и что стоит прийти российским войскам, как им навстречу толпами с цветами побегут. Не побегут, зная, что запомнят и как только всё успокоится, отомстят. Если новая власть надолго, а лучше навсегда, тогда с ней будут сотрудничать. А так — ищи дураков.

К слову: русские русских всегда резали, и даже с особым усердием. И в Средние века, при князьях. Тверские рязанских, московские новгородцев, киевские черниговских и так далее. И при царях. Один Раскол чего стоил или Пугачёвщина. И в Гражданскую войну. И после, в репрессии, коллективизацию и в Отечественную. Откуда у Гитлера взялась РОА? Власов, Краснов… Ну, да. Придумали в своё время немецкие профессора Николаю I сказки, насчёт того, что есть славянское единство и русский мир — под войны с турками. А всё проще. Кто за тебя — тот свой. Кто против — чужой. И тут ни о национальности, ни о вероисповедании говорить не приходится, хотя именно на этой базе начальству философы доморощенные свои теории под новую идеологию и пропихивают, кто как может. Им же кушать тоже хочется, а работать они не умеют.

Начальство книжки философские читает, а там много чего тем же Ильиным понаписано. Нет-нет, да и поверит в эти сказки, хоть краешком сознания. Душа к высокому тянется. Опять же, насчёт истинной церкви, вернуть которую на Украину, где схизматики и новые раскольники под Варфоломея стамбульского часть клира и паствы увели, и храмы у РПЦ под покровительством официального Киева со времён Порошенко перехватывают, много говорят. И про старую рознь православных с греко-католиками, которые на Западной Украине, в Галиции, говорят не меньше. Сильно преумножая всеми этими дурацкими разговорами ряды нацбатов и будущего необандеровского подполья, как будто специально на то и работают. Воистину, услужливый дурак опаснее врага. Но это, наверное, неисправимо. Своими же руками и языками роем мы могилы себе…