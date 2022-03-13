Япония предложила реформировать Совет безопасности ООН

Предложение премьер-министра Японии реформировать Совет безопасности ООН «из-за действий России на Украине» звучит исключительно трогательно. Как и утверждения его правительства о том, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы. Что называется, если они твои, так забирай! Строй на них военные базы, сдавай эти базы в аренду американцам, можешь, если сил хватит и от Японии после этого что-то ещё останется, включить в её состав Сахалин Приморье, Камчатку… Хоть Чукотку с Колымой забирай! Благо, после войны такое количество японцев в качестве военнопленных в нашей стране уже работало… Кто ж будет против, пускай обратно возвращаются! Хотя… Может быть имелось в виду включение в состав Японии Украины, посол которой, вместе с американским послом, признал не так давно, что Южные Курилы — это Япония? Или, наоборот, Япония сама намерена присоединиться к Украине?!

Как именно нужно реформировать Совет безопасности ООН, японский премьер не сказал. Хотя понятно, что Россию оттуда с его точки зрения, наверное, нужно исключать, а Японию (и, может быть, Украину) наоборот туда включать со статусом, скажем, постоянного члена Совбеза. Ну, хотеть не вредно… Хотя, вообще-то, ООН именно для того и создавалась, чтобы в критических ситуациях вроде теперешней Великим державам было где выпустить пар, не забрасывая друг друга ядерными бомбами. И без России, особенно сейчас, эта организация вообще мало кому нужна. Ну, будет ещё один клуб государств-любителей Соединённых Штатов. Сами себя будут хвалить, сами себе аплодировать и самих себя заверять в том, какие они молодцы, как с их демократии (или что там у кого из них есть) все в мире должны брать пример, а кто его брать не хочет или вдруг по какому-то вопросу начинает кочевряжиться, будут единогласно осуждать и санкции против них вводить.

Интересно звучит эта идея на фоне отказа японских корпораций выходить из проекта “Сахалин — 2″, где у них 22,5%. Хотя, вроде бы, если уж бороться с Россией, так уж до конца: чего ради они с «Газпромом» будут продолжать сотрудничать?! Европа, к примеру, вполне искренне, хоть и со слезами на глазах, хочет от российского газа и нефти избавиться. Топить, правда, нечем будет и заводы тамошние закроются, но раз американцы немцам, англичанам, французам и полякам сказали, что так надо, значит надо. Интересно, японцам они разрешили из их проектов в России не выходить, или это самодеятельность местного бизнеса, которая будет сурово пресечена в тот момент, как на неё какой-нибудь чиновник Госдепартамента обратит внимание? Или, с учётом того, что впереди ещё большая разборка Соединённых Штатов с Китаем из-за Тайваня, а Япония на стороне Америки Вашингтону просто необходима, с Токио пока отношений из-за российского газа напрягать не стали?