Путин выступил за национализацию иностранных бизнесов, решивших уйти из России то ли в знак протеста против российской операции по денацификации и демилитаризации Украины, то ли под давлением политической мафии, командующей в их собственных странах. Потанин — против. С удивительной аргументацией, насчёт возможности повторения в стране 1917 года и потери доверия зарубежных инвесторов (?!). А скорее всего понимая, что если уж в России начнётся сам процесс национализации, как таковой, то ему, как автору идеи залоговых аукционов 90-х, с его «Норильским никелем» и прочими активами, столько всего припомнят… Можно и не уцелеть. Тем более после экологических катастроф, связанных с его заводом и всех тех обещаний, которые по части решения возникших к нему в этой связи вопросов были им даны высшему начальству и теперь большой вопрос, были ли они выполнены…

Ну, у миллиардеров собственная логика и у мультимиллиардеров она примерно такая же. Тем более, Путин — президент одной лишь России и другой страны в запасе у него нет. О ней он, как может, и заботится. Потанин, напротив, человек мира. Вхож в международную деловую элиту, более того, к ней принадлежит в неменьшей мере, чем Чубайс, и заботится в первую очередь о себе и своих личных доходах. Ну, и ещё ему по-настоящему интересен аквабайк и он известен широкой благотворительностью, как людям с его уровнем состояния и положено. Так что по этой части к нему не может быть никаких претензий: меценат. Одна лишь проблема: он не президент страны и заботы у него не президентские. Хотя, надо отдать ему должное, он на это не претендует и, в отличие от Ходорковского, никогда не претендовал. Хотя Первым зампредом российского правительства в 1996-1997 гг. он был — многие его и его действия в этой роли отлично помнят.

Впрочем, большим правительственным начальником он был сравнительно недолго — да и зачем? Поработал, все нужные для себя вопросы решил и ушёл с головой в бизнес. Оттого сейчас у него и состояние под $ 30 млрд., а не как у некоторых, которые никак не могли разделить стремление к деньгам с идеей покомандовать государством, как акционеры ЮКОСа. Но, повторим, интересы крупного и особенно сверхкрупного бизнеса не совпадают с интересами страны, как таковой и, в принципе, совпадать с ней не могут. С хрена ли медведю заботиться о лесе, в котором он живёт и с которого кормится, и, тем более, пчеловодством заниматься? Его дело ульи разорять, пчёл отгоняя, и мёд есть. Ну, или там малину какую. Лосося на реке ловить он умеет, может задрать какого-нибудь приблудного оленя или мышь схарчить мимоходом, на закусь, особо даже не заметив. А президента страны какие-то рабочие места волнуют…

Соответственно, он и поддерживает те идеи, которые позволят их сохранить. И если это показательная национализация активов тех, кто уходит из России, так тому и быть. Кто НЕ уходит, тому она не грозит. Что сильно сбивает пафос воспоминаний уважаемого миллиардера Потанина про беды 1917 года. Тем более, что ВСЕ его исходные активы, включая не только металлургические, но и медийные, да и прочие, были созданы именно большевиками, которые пришли к власти в результате событий 1917 года. Как и МГИМО, а также Внешторг, где он начинал свою трудовую деятельность и обзавёлся хорошим образованием, опытом работы и нужными связями — институты, созданные в советский период нашей истории. И, кстати, национализировали иностранные активы не только у нас после революции. Монархи Персидского залива с их нефтью точно не на Ленина ориентировались. Впрочем, не исключено, что был бы в России президентом Потанин, Смоленский, Березовский, Чубайс или Немцов, не говоря уже о Ходорковском, совсем другая была бы страна, чем сейчас. Если, конечно, она бы вообще была, что, впрочем, более, чем сомнительно. Так что пускай уж ей лучше Путин поуправляет.