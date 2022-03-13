Кто отвечал за развитие российской экономики

Вопрос к руководству страны: можно назвать поимённо всех тех людей, кто отвечает в правительстве и Центробанке и отвечал на протяжении последних 30 — 20 — 10 лет за развитие российской экономики, а также принимали те или иные решения по финансам страны, благодаря которым сотни миллиардов долларов заморожены сейчас в западных банках, вместо того, чтобы работать на Россию и её развитие? И если можно, не надо ограничиваться именами Чубайса и Кудрина, Силуанова и Набиуллиной, а также всех тех, кого и так знают? Вплоть до уровня заместителей, начальников управлений и отделов, пожалуйста. С указанием размера их зарплат, бонусов, величины состояний, активов в стране и за рубежом, а также системы личных связей.

Кто чей именно человек, с кем и против кого «дружит», кто его на занимаемый пост рекомендовал и кто ему (ей) персонально покровительствует? Как там было у Гайдая? «Огласите весь список, пожалуйста». А то ведь, в рамках неизбежной зачистки кадров, поверхностная плесень уйдёт, а основная, глубинная, останется и даст такие метастазы… Да и не только по финансово-экономическому блоку это нужно делать, а и по всему нашему начальству. Скажем, тот его отряд, который медициной занимается, ничего насчёт результатов своей работы не хочет рассказать? Сколько в стране на какой именно год было больниц и коек, сколько осталось и где именно. Какой у нас сейчас состав врачей и сколько медсестёр? Как дела с нянечками — важнейшим элементом системы здравоохранения? Как с лекарствами и медицинским оборудованием, своим и импортным?

Строго говоря, частым бреднем нужно пройтись по всему госаппарату, включая силовой блок. А то столько к нему вопросов накопилось… Полковники-миллиардеры, уголовники в погонах и крышевание силовиками, прокурорскими и судейскими уголовников, наркомафия, опять же. С ней у нас всерьёз борются или на ней зарабатывают, закрывая глаза на то, на что их закрывать ни в коем случае нельзя? Ну, и так далее. В каждой отрасли и каждой сфере жизнедеятельности свои критерии состоятельности её руководства, помимо словесного поноса, на который каждый из наших начальников горазд, прикрывая свою пустопорожность и вредоносность кто графиками и таблицами, кто ЕГЭ, кто рейтингами. Научились за 30 лет мозги компостировать, суки…

Что до кадровой базы под замену, людей в стране более, чем достаточно. А если где-то нехватка своих, пускай завозят иностранцев, как при царском режиме. Но только тех, от кого толк есть. И тут не в том дело, что они мигранты, экспаты и всякое такое. Узбеки и таджики хотя бы строят, метут и помидоры собирают, а от своих бездельников какой толк, кроме понтов, стремления вылезти в начальство и умения вовремя его лизнуть до самых гланд? И тут не в том суть, что автор кого-то персонально не любит, а кого-то так уважает, что аж дыхание в зобу у него спирает. «По делам их увидите их». Сидишь на авиапроме — где отечественные самолёты со 100%-ной локализацией? На автопроме — машины? На космосе — орбитальная спутниковая группировка, размером с американскую и европейскую?!

Если есть в стране судостроение — где флот? Причём по соотношению цена-качество чтобы верфи были не хуже, чем в Турции или Южной Корее. А то есть одна «Звезда», да и то… Если страна таких размеров, как она есть, где дорожная сеть? Автомобильные дороги, скоростные железные, которые уже весь мир строить давно научился… Где малая авиация и речной флот — хотя бы такой, как при Советском Союзе был? И тут не в том дело, что что-то по пути украдут. Если немного, так и не вопрос — когда и если результат будет. Но если его не будет… А пока что наиболее популярна классическая питерская схема: четыре опорных столпа нашей государственности — враньё, воровство, болтовня и точное соблюдение демократической и бюрократической процедуры. Ну, такой выходит и результат…