Ответ Лаврова

Отвечая на один из идиотских вопросов западных журналистов в Турции, после встречи с украинским министром иностранных дел Кулебой, Сергей Викторович Лавров сказал, что лично он в будущую ядерную войну не верит. Что, наверное, лично для него звучит правильно. В неё не верить или не верить нужно, а быть к ней всегда готовыми. Тогда и только тогда её и не будет. А иначе… С другой стороны, если нас очень сильно жать и категорически не желать понимать, что в мире происходит и как то или иное действие на настроении российского начальства и населения сказывается и к каким результатам может привести, мало ли, до чего может дойти дело? Что посеешь, то и пожнёшь, а в отношениях между Россией и западным миром горшки так побиты, что и в самом деле может случиться всё, что угодно.

Соответственно, главное в данном случае не то, во что верит вежливый до изумления Лавров, который на фоне его коллег из Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, Германии и прочих стран западного мира смотрится, как последний мамонт ушедшей эпохи подлинной дипломатии рядом с суетливыми и не слишком умными, хотя и наглыми до предела леммингами. Бегают, пищат угрожающе… А мамонт смотрит на это безобразие сверху вниз и тоскливо вздыхает. Так они ему надоели! Но главное, повторим, не то, во что он верит, а то, во что верят они. И если они верят в будущую ядерную войну, по результатам которой от них всех и их стран ничего не останется, так и пускай верят. Осторожнее в словах и действиях будут, не понимая, какие результаты они могут за собой повлечь и в какой момент повлекут.

Не надо их успокаивать — пускай ждут чего угодно и вопросы задают не нашим начальникам, а своим. Может, у тех что-нибудь тоже в мозгах зашевелится, помимо животной ненависти к России, русским и, кстати, лично Путину, который категорически отказывается быть таким же наивным амбициозным идиотом, как Горбачёв или куда более вспыльчивый, но искренне поверивший в светлое будущее нашей страны в объятиях западного мира, Ельцин. Их, гадов, пугать надо — и сильно, до икоты. Причём не просто периодически, но и достаточно часто, чтобы не расслаблялись. А то взяли моду санкциями размахивать! Когда сильно боятся, только тогда и не трогают, и прислушиваются внимательно к тому, что им говорят, пока по ним не врезали. Израильтяне это состояние называют «папа сошёл с ума». С арабскими странами они его успешно отработали. Очень хорошая модель поведения. Правильная.