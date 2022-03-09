Скажи мне, кто твой Кент

Саша Кругосветов. Счастье Кандида. — М.: АСТ, 2021. — 416 с. — (Городская проза).

…Удивительное дело, автор этого романа известен своими книгами для детей о путешествиях капитана Александра, ходившего на парусных судах в конце XIX века, а здесь вдруг не менее феерическая «взрослая» проза, да еще футурологического разлива с постмодернистским эффектом и прочей стилистической эквилибристикой. С другой стороны, герой романа Саши Кругосветова «Счастье Кандида» по кличке Кент в чем-то похож на упомянутого «детского» персонажа — и приключений у него хватает, и такой же романтик, и даже в мелочах совпадения. Например, капитан Александр умел разговаривать с животными, а Юра Раздевалов — тот самый Кент в «Счастье Кандида» — беседует с любимой ящеркой Люси.

На самом деле, все несколько иначе, и речь, все-таки, не о реинкарнации героев, а главном посыле автора, их объединяющем. Недаром «Счастье Кандида» — это роман, «сочетающий юношескую писательскую наглость с житейским опытом всё повидавшего советского человека», как отмечает Евгений Попов. Ведь главной для автора остается тема положительного героя, и если капитан Александр достигает внутренней свободы, то наш Кент тоже внутренне раскован. Правда, оба не могут найти себя в обычной жизни, зато герой «Счастье Кандида» ищет самовыражения в осуществлении масштабных фантастических проектов. И ему все удается!

По сюжету, этот самый Кент — гражданин без определённого места жительства и без определённых занятий — когда-то был владельцем знаменитого ООО «Раздевалов Ltd.», создавал и разрушал состояния, распоряжался миллионами, и внезапно все закончилось. После девяностых пришли нулевые, бизнес отобрали, наш герой остался не только не у дел, но и вовсе у разбитого вместе с жизнью корыта. Да еще и в бегах, да еще и в розыске. Об этом он не любит распространяться, но близкие друзья и так знают, а уж если начнет рассказывать девушкам, от которых раньше отбою не было… Впрочем, не стоило бы, ведь человек он, в принципе, культурный. «Что я несу, что за солдатский юмор? — подумал Кент. — Арест, жизнь отверженного, года хватило, чтобы потерять человеческий облик. Раньше я считал себя воспитанным и довольно неглупым. А может, всегда был балбесом?».

Некоторое время Кент отсиживался в палатке, где произошла переоценка ценностей, и ему захотелось любви. Где же ее взять? Не в кругу же девушек с низкой, как нынче говорят, социальной ответственностью, описанном, тем не менее, по-джентльменски, высоким слогом, как это умеет автор. Именно там его герой познакомился с Милфой — мамочкой, умеющей любить. И именно там он осознал свою давнюю проблему, а не новейшую, актуальную — о том, что милиция все у него отбила. Дело оказалось не в милиции, а в нем самом. «Почему он никогда никого не любил? — восклицает герой, припав к груди Милфы. — Почему так получилось, что его самого тоже никогда и никто не любил? Ни Настена, ни милейшая тетушка Зина. Никто из его многочисленных клиенток. Никто из бойких кобылок, которые одаривали его своим вниманием в «Раздевалов Ltd». Это же есть у всех. Казалось бы, так просто — любить и быть любимым. Все вокруг отчаянно и самозабвенно любят друг друга, а он всю жизнь одинок».

Понятно, что для новой жизни и поисков любви Кенту потребовались некоторые бытовые усилия. Жилище, например, найденное в подвале и обустроенное в лучших традициях русской футуристической прозы, где объемы увеличиваются, а извне никто этого не замечает. Друзья, поддерживающие героя и живущие на свалке да за городом, как ученый Шародей, играющий на рояле с ведром на голове, в котором узнаем легендарного музыканта. Наконец, встречи с прочими знаковыми персонажами — «писателем пустоты» Наумом Плезневичем, похожим на известного всем автора, адвокатом Гезником, следователем Прихватовым… Но главное, с возлюбленной Надей, с которой, как оказалось, давно знаком. И здесь уже галантности нашего героя нет равных.

Проза Саши Кругосветова в данном случае — вообще фейерверк смыслов и словесная эквилибристика с аллюзиями, парафразами и скрытыми цитатами. Взять хотя бы гастрономические изыски нашего Кента, которыми он развлекает свою возлюбленную. «Картошка, запеченная в наноглюонной духовке, политая соусом обыкновенным с привкусом горьковатой эстонской русофобии. Мухоморы тушеные, с остатком легкого галлюциногенного эффекта. А еще: зонтики борщевика жгучего, клещевина и ярко-оранжевые ягоды ландыша. Всем известны ядовитые свойства этих растений, но, будучи припущенными на парах свинца и ртути, они почти полностью теряют свои вредоносные свойства, зато придают блюду пикантную остроту. Пожалуй, только зубчики чеснока получились не особо острыми — надо было предварительно наточить их с помощью шлиф-машинки. Зато есть дурман, белена, вороний глаз четырехлистный. И самое главное: копытца, когти, сердце, почки, уши и гениталии тасманийского дьявола — теперь есть возможность заказать всякое такое через интернет и через пару часов получить замороженную тушку с любого континента — есть мнение, что гормоны этих органов дают отведавшему их жизненную устойчивость, смелость и умение постоять за себя в трудной ситуации».

Словом, вспоминается и «пенный» Борис Виан, и даже Булгаков с Кортасаром и Борхесом, не говоря уже о Хармсе. Что же касается Кандида из названия романа, то его вольтеровский «прототип», если помните, обретает счастье в труде, и это неудивительно: времена были такие, просветительские. Тогда как Кент замахивается на большее, о чем, собственно, лучше прочитать в самом романе.

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО.