{ 5 марта 2022 }

Сенатор призвал отыскать человека, который прикончит Путина

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Сенатор Линдси Грэм призвал отыскать в России человека, который прикончит Путина. Причём не морально, а физически. Грохнет. Убьёт. Ликвидирует. Уберёт. Ну, или организует это, находсь за кадром, как в своё время могли сделать Ходорковский и Невзлин, когда были в силе и при деньгах, а Путин только-только стал президентом, но уже было ясно, что прыгать по команде ни под чью дудочку он не будет, запугать его невозможно, а обмануть, конечно, можно, как и всякого нормального человека, но только один раз — первый и последний. Однако, ни Михаил Борисович, ни Леонид Борисович больше не в России, в отличие от Владимира Владимировича, да и уровень у них теперь от его слишком уж отличается. Не дотянутся…

Нет, конечно же, желание это сделать у них осталось, просто руки коротки. Тем более, что найти в ближайшем окружении Путина, каким бы оно ни было, камикадзе, который будет готов собой пожертвовать ради каких угодно целей, кто бы его к этому ни призывал, трудно. Пока, во всяком случае, не удалось, хотя такие кандидаты имелись и до сих пор многие из них никуда не делись. Власть — место странное, там всякие чучундры бродят. Хотя, конечно, идея физического устранения российского президента с точки зрения тех, кто её обсуждает, самая логичная вещь на свете. Народного восстания против Путина в России не будет — в этом они убедились. Тут ловить нечего. Поменять его на Навального, Каспарова или самого Ходорковского нереально. Ну, и?!

Резонного тут ровно то, что система наша заведена на ручное управление первым лицом и от него зависит очень и очень многое. Контроль над ним со стороны его окружения, как было с Ельциным, или заморачивание ему головы всякой мишурой, как с Горбачёвым, позволяет сделать с Россией что угодно. Если это не получается, такого национального лидера надо убить, как со многими в мире до сих пор и было сделано, от Альенде до Каддафи. Хотя с кем-то и не получилось, как с Лукашенко или Кастро. И это, с точки зрения нормального, самого обычного американского сенатора, типа Грэма, и есть выход из тупика, сложившегося в результате того, что развалить Россию надо быстро, времени осталось года два-три, чтобы успеть с Китаем справиться, пока он не слишком усилился, а времени-то как раз и нет.

Страна наша не разваливается и даже перешла в наступление — по той же Украине заметно, как раньше по Казахстану и Сирии. Путин непрошибаем и ослабить его позиции даже коронавирус не смог. Америка в раздрае и слабеет на глазах. И хотя военные действия на Украине дали ей шанс развалить экономический альянс и политический диалог России с Европой, попутно ослабив такого опасного конкурента, как Евросоюз, а отечественные «элиты» в лице «эффективных менеджеров» сделали и делают всё возможное, чтобы ослабить собственную страну, с Путиным, как действующим российским президентом, она куда сильнее, чем без него. А время-то поджимает. Да и «пятую колонну» в российских СМИ наконец-то начали прореживать. Видно по «Эху Москвы» и «Дождю».

Кстати, Грэм вовсе не одинок: его идея тиражируют, кто только может, явно в расчёте на то, что «Брут» услышит, проникнется и отреагирует. Тот же Андрей Пионтковский так старается… Сам, правда уже стар: песок сыпется, одна только желчь осталась (а может быть, одна она всегда и была), но старается, как может. Интересно, кстати, какое наказание светит человеку, который всерьёз заговорит об уничтожении президента Соединённых Штатов? И не достанут ли его в какой угодно стране, отправив к праотцам гораздо раньше, чем он успеет договориь свою мысль? Впрочем, американских президентов убивали, и не раз, причём исключительно свои. Такой уж у них в Америке национальный спорт: стрельба по президенту. Вот сенатор Грэм, человек бесхитростный и откровенный, свои хотелки и озвучил…

Евгений Сатановский


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