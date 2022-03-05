Операция по демилитаризации и денацификации Украины идёт своим чередом

По сравнению с тем, как в таких случаях действуют американцы, идёт она «в белых перчатках», без привычных им ковровых бомбардировок, которые сравнивают с землёй целые города и поголовного уничтожения не только войск противника, но и гражданского населения. Как, кстати, у них было и на Ближнем Востоке. По Мосулу и Ракке было видно, что со времён Второй Мировой и Вьетнама отношение американской армии к каким угодно туземцам абсолютно не изменилось. Этноцид был и остаётся их методом диалога в любой ситуации. Да и насчёт «спасения рядового Райана» — это не более, чем красиво снятое голливудское враньё. Наши так, как они, и в Отечественную-то войну не работали, зато англичане и американцы спалили живьём в Германии и Японии сотни тысяч человек из числа мирных жителей.

Интернет забит призывами немедленно остановить военные действия. Тексты выверенные, написаны профессионально, с подходом и душой. Чувствуется почерк военных психологов и специалистов по информационной войне. С утра включаешь компьютер — минимум два-три десятка обращений, вперемешку с неизвестно где и кем снятыми роликами с непонятными сюжетами. Очень грамотная работа. Прямых угроз и проклятий сейчас мало, больше патетические призывы к матерям и людям доброй воли, расчитанные на то, чтобы выбить слезу и напугать перечислением тысячных российских потерь. На самом деле они есть и достаточно велики: на Украине уже погибло почти 500 человек и армия об их числе сообщила точно, как ранее сообщалась властями подробная статистика по коронавирусу. Врать и преуменьшать в таких ситуациях не только бессмысленно, но и крайне вредно.

При этом можно только представить себе, какими были бы наши потери, если бы ВСУ ударили по Донбассу первыми с такой интенсивностью, как сейчас они бьют по Донецку и Луганску, уже на излёте, отступая и огрызаясь. Но это то же самое, что было когда-то в Кенигсберге, Берлине и Праге. Перед явным и неминуемым поражением загнанные в угол фанатики стараются унести с собой на тот свет побольше окружающих, не обращая внимания на то, в кого стреляют. Погибших жалко. Очень жалко Украину и её жителей, оказавшихся заложниками Зеленского и его хунты точно так же, как немцы были под конец войны заложниками Гитлера, а венгры — Салаши. Рушатся человеческие и дружеские отношения, раскалываются семьи… Только сделать тут ничего нельзя, кроме как взять под контроль всю Украину и перетряхнуть её, очистив местные власти от бандитов, нацистов и крайних националистов, а также погнав оттуда американцев и европейцев в три шеи. Тогда и только тогда там мир и настанет. Не бывает иначе…